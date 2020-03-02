Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İstanbul Modern’de Kadınlar Günü

İstanbul Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kapılarını tüm kadınlar için açıyor

02 Mart 2020 Pazartesi 09:39
İstanbul Modern’de Kadınlar Günü

İstanbul Modern’de Kadınlar Günü

İstanbul Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara sanat dolu bir gün hediye ediyor. Tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz olurken İstanbul Modern Mağaza’da alışveriş yapan tüm kadınlara poster hediye ediliyor.

İstanbul Modern’de kadın sanatseverlere özel hazırlanan atölye çalışmasında katılımcılar, cansız mankenler üzerinde kumaş ve karton gibi çeşitli malzemeler kullanarak hayali bir figürün yaşam öyküsünü oluşturuyor. Atölye çalışması sanat üretiminde kişisel ifadenin önemini keşfetmeye, duygu ve düşünceleri görsel olarak ifade etmeye odaklanıyor.

Rehberli tur ise “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” ile “Lütfi Özkök: Portreler” sergilerindeki modern ve çağdaş sanatın kadın temsilcilerinin çalışmalarına odaklanıyor.

İstanbul Modern Sinema’da Benim 20. Yüzyılım

Yönetmenliğini Ildikó Enyedi’nin yaptığı “Benim 20. Yüzyılım” adlı filmin gösterimi de kadın izleyicilere ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 1989’da Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görülen, mucitlerin şekillendirdiği bir dünyada kadınların yerini sorguladığı, rüyayı andıran bir üslupla anlattığı bu ilk uzun metrajlı filmde Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker rol alıyor. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen, sıcak ve dokunaklı bir kadın hikâyesi olan filmde Esther Gorintin, Nino Khomasuridze, Dinara Drukarova rol alıyor.

İstanbul Modern’de Kadınlar Günü Programı

13.00Film Gösterimi: Benim 20. Yüzyılım (Yönetmen: Ildikó Enyedi)

16.00-17.00 Rehberli Tur: “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” ve “Lütfi Özkök: Portreler”

17.00 Kadınlar Günü Atölye Çalışması

Atölye çalışması 20 kişiliktir.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ModernKadınlar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir Atölye Sahnesi'nde Barista ve Lampedusa sahneleniyor
Cihangir Atölye Sahnesi'nde Barista ve Lampedusa sahneleniyor
Sepya'dan yeni tekli | Ne karanlık ne aydınlık
Sepya'dan yeni tekli | Ne karanlık ne aydınlık
Benden Bize, Kafası karışıklar | Seran Demiral | Tartışmak Özgürleştirir 
Benden Bize, Kafası karışıklar | Seran Demiral | Tartışmak Özgürleştirir 
DYO ile Kendin Yap|Hayal et duvarlarını resmet
DYO ile Kendin Yap|Hayal et duvarlarını resmet
Derya Yıldırım 'Bana Sen Lazımsın'la dinleyiciyle buluşuyor
Derya Yıldırım 'Bana Sen Lazımsın'la dinleyiciyle buluşuyor
The Eddy, ilk resmi fragmanı yayınlandı, afişleri basıldı
The Eddy, ilk resmi fragmanı yayınlandı, afişleri basıldı
Kadıköy'de TESAK buluşmaları
Kadıköy'de TESAK buluşmaları
Mazlum Çimen 'Benim için söylenenler' albümü çıktı
Mazlum Çimen 'Benim için söylenenler' albümü çıktı
İBB, İstanbulluları Tiyatroyla Buluşturuyor
İBB, İstanbulluları Tiyatroyla Buluşturuyor
Reha Yalnızcık 40. sanat yılında 'Seyahatnameden' sergisi Galeri Diani'de
Reha Yalnızcık 40. sanat yılında 'Seyahatnameden' sergisi Galeri Diani'de

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim