İstanbul Modern’de Kadınlar Günü

İstanbul Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara sanat dolu bir gün hediye ediyor. Tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz olurken İstanbul Modern Mağaza’da alışveriş yapan tüm kadınlara poster hediye ediliyor.

İstanbul Modern’de kadın sanatseverlere özel hazırlanan atölye çalışmasında katılımcılar, cansız mankenler üzerinde kumaş ve karton gibi çeşitli malzemeler kullanarak hayali bir figürün yaşam öyküsünü oluşturuyor. Atölye çalışması sanat üretiminde kişisel ifadenin önemini keşfetmeye, duygu ve düşünceleri görsel olarak ifade etmeye odaklanıyor.

Rehberli tur ise “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” ile “Lütfi Özkök: Portreler” sergilerindeki modern ve çağdaş sanatın kadın temsilcilerinin çalışmalarına odaklanıyor.

İstanbul Modern Sinema’da Benim 20. Yüzyılım

Yönetmenliğini Ildikó Enyedi’nin yaptığı “Benim 20. Yüzyılım” adlı filmin gösterimi de kadın izleyicilere ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 1989’da Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görülen, mucitlerin şekillendirdiği bir dünyada kadınların yerini sorguladığı, rüyayı andıran bir üslupla anlattığı bu ilk uzun metrajlı filmde Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker rol alıyor. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen, sıcak ve dokunaklı bir kadın hikâyesi olan filmde Esther Gorintin, Nino Khomasuridze, Dinara Drukarova rol alıyor.

İstanbul Modern’de Kadınlar Günü Programı

13.00Film Gösterimi: Benim 20. Yüzyılım (Yönetmen: Ildikó Enyedi)

16.00-17.00 Rehberli Tur: “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” ve “Lütfi Özkök: Portreler”

17.00 Kadınlar Günü Atölye Çalışması

Atölye çalışması 20 kişiliktir.