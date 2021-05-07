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İstanbul Modern’den Anneler Günü’ne özel sanal sergi turu

İstanbul Modern Anneler Günü’nde kadınları “Sanatçı ve Zamanı” koleksiyon sergisini rehber eşliğinde çevrimiçi gezmeye davet ediyor

07 Mayıs 2021 Cuma 12:54
İstanbul Modern’den Anneler Günü’ne özel sanal sergi turu

Annelerle sergi keyfi

Anneler, 9 Mayıs Pazar günü İstanbul Modern’in 2015-2018 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi "Sanatçı ve Zamanı"nı sanal turla gezerken, sergide yer alan on kadın sanatçıyı ve sanat çalışmalarını keşfediyor. 

Sanaçının zamanına yolculuk

Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı öneren sergi, Semiha Berksoy’un “Hapishanede Ziyafet”, Handan Börüteçene’nin “Kendini Bana Getir”, Canan Dağdelen’in “polar kovalent bağlı EVDE dot”, İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Selma Gürbüz’ün “Silik Kostüm”, Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü Serisi”, Yıldız Moran’ın “Bir Dahaki”, Canan Tolon’un “İsimsiz”,   Seyhun Topuz’un “Kırmızı V”, Fahrelnissa Zeid’in “Soyut (Geçicilik..Su..Güneş)” adlı sanat çalışmalarına odaklanıyor. 

Katılımcılar müze uzmanından sanatçıların sanat yaşamları ve üretimleri hakkında bilgi ediniyor. 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 12:57
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Modern
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