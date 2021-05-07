İstanbul Modern’den Anneler Günü’ne özel sanal sergi turu

Annelerle sergi keyfi

Sanaçının zamanına yolculuk

Anneler, 9 Mayıs Pazar günü’in 2015-2018 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan koleksiyon sergisi "Sanatçı ve Zamanı"nı sanal turla gezerken, sergide yer alan on kadın sanatçıyı ve sanat çalışmalarını keşfediyor.

Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı öneren sergi, Semiha Berksoy’un “Hapishanede Ziyafet”, Handan Börüteçene’nin “Kendini Bana Getir”, Canan Dağdelen’in “polar kovalent bağlı EVDE dot”, İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Selma Gürbüz’ün “Silik Kostüm”, Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü Serisi”, Yıldız Moran’ın “Bir Dahaki”, Canan Tolon’un “İsimsiz”, Seyhun Topuz’un “Kırmızı V”, Fahrelnissa Zeid’in “Soyut (Geçicilik..Su..Güneş)” adlı sanat çalışmalarına odaklanıyor.

Katılımcılar müze uzmanından sanatçıların sanat yaşamları ve üretimleri hakkında bilgi ediniyor.