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İstanbul Modern’den Çevre Günü’e özel proje | Sanatın Doğası

İstanbul Modern, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm çocukları “Sanatın Doğası” projesine davet ediyor

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:43
İstanbul Modern’den Çevre Günü’e özel proje | Sanatın Doğası

İstanbul Modern’den Dünya Çevre Günü’e özel proje:Sanatın Doğası

Sanatın Doğası çocukları, sanatçılar gibi doğadan ve çevrelerinden ilham alarak, imgeler üretmeye teşvik ediyor. Çocuklar 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, İstanbul Modern’in ücretsiz düzenlediği çevrimiçi atölye çalışmalarıyla kutluyor.  

Müzenin koleksiyon sergisinden ilham alan Sanatın Doğası adlı atölye programı, çocukların çevrelerine farkındalıklarını güçlendirmeyi, doğaya dair hissettikleri duyguları derinleştirmeyi amaçlıyor. 

Sanatçıların peşinde doğanın izini sürmek

Sanatın Doğası atölye programında çocuklar İstanbul Modern’de sergilenen; Abidin Elderoğlu’nun “Uzaydan Görünüm”, İhsan Cemal Karaburçak’ın “Abstre Peysaj”, Orhan Peker’in “Balıkçı Çocuk ve Kediler”, Neşet Günal’ın “Toprak Adam”, Alper Aydın’ın “Taş Kütüphanesi” ve Jennifer Steinkamp’ın “Dikkat Çekici 1, 5, 6” adlı sanat çalışmasını inceliyor. Resim, video, yerleştirme gibi örneklerle sanatta doğa kavramının izini sürüyor ve sanatçıların çevrelerini nasıl anlattıklarını keşfediyorlar. 

Atölyenin uygulama adımında çocuklar, müzenin sanat eğitmenlerini izleyerek kolay bulunabilir malzemelerle sanatsal üretimlerde bulunuyor. Doğayı ve çevreyi çağrıştıran kavramlar belirleyerek şekiller tasarlayan çocuklar ürettikleri bu görsel sözlüğü bir araya getiren resimler oluşturarak atölye çalışmasını tamamlıyor. 

Çevrimiçi Atölye Tarihi: 5 Haziran 2021 Cumartesi 

4-7 yaş grubu çocuklar ve aileleri için 13.00-14.00 

8-12 yaş grubu çocuklar için 16.00-17.00

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