İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda bu hafta

Çocuklar, İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na Türkiye’nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Baskı Resim, Kübist Portreler, Geo Resimler, Gölgelerle Sanat ve Benim Harflerim adlı atölyeler çocukları bekliyor

Baskı Resim

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Ekrem Yalçındağ’ın “Kontrastlar” ve Tayfun Erdoğmuş’un “İsimsiz” (Diptik) adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek baskı resmin tarihi, türleri ve araçları hakkında kısa bilgiler ediniyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının mandal, plastik şişe kapağı, çatal gibi her evde bulunan gündelik nesnelerle yaptığı baskı çalışmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor.

20 Temmuz 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Kübist Portreler

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü” serisi, Ramazan Bayrakoğlu’un “Alexandra Maria Lara’nın Portresi” ve Nejad Melih Devrim’in “Soyut Kompozisyon” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek kübist sanatçıların portre ve figür kavramlarını nasıl ele aldıklarını öğreniyorlar.Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken bir kâğıt yüzey üzerinde alanlar oluşturup oto-portresini çizerek boyuyorlar.

21 Temmuz 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Geo Resimler

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Adnan Çoker’in “Macenta, Kare” ve “Yarım Küreler II”, Seyhun Topuz’un “Kırmızı V”, Erdağ Aksel’in “Suzan II” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin ve papirüsler, piramit yapılar, ağaç yaprakları, kozalaklar gibi görsellerin yer aldığı bir sunumu izleyerek geometrinin kültürel ve sanatsal uygulamalarını keşfediyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanını izlerken farklı geometrik şekiller keserek, bu şekillerle kompozisyonlar oluşturuyorlar.

22 Temmuz 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Gölgelerle Sanat

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan Olafur Eliasson’un “Your solar nebula” ve “Red emotional globe”, Sarkis’in “Masumların Vitrayları” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örnekler üzerinden bir sunumu izleyerek heykel, resim, fotoğraf, sinema ve animasyon alanlarında ışık ve gölgenin sanatçılar tarafından nasıl ele alındığını değerlendiriyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, müze uzmanının yağlı pişirme kâğıdı ve renkli kartonlarla gölge resimler oluşturmasını izlerken kendi sanat üretimlerini gerçekleştiriyor. Programın son aşamasında çalışmalarının farklı ışıklarda nasıl değiştiğini gözlemliyorlar.

23 Temmuz 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00

Benim Harflerim

Atölye çalışması “Sanatçı ve Zamanı” sanal turunun gösterimi üzerinden, bu turda yer alan İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Hüseyin Bahri Alptekin’in “Tremor, Rumour, Hoover”, Doug Aitken’ın “KÖTÜ” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek yazının icadı, hiyeroglifleri ve yazıyı sanat çalışmalarında kullanan sanatçılar hakkında bilgiler ediniyorlar. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, kendilerine sesleri, kelimeleri hatta cümleleri temsil eden şekiller tasarlayıp, bu şekillerle resimlerini oluşturuyorlar.

24 Temmuz 2020

4-7 yaş 11.00

8-12 yaş 14.00