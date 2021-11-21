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İstanbul Modern’den öğretmenlere müze keyfi

Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenler, İstanbul Modern’i ücretsiz ziyaret edip, sergi geziyor

21 Kasım 2021 Pazar 13:01
İstanbul Modern’den öğretmenlere müze keyfi

İstanbul Modern’den öğretmenlere müze keyfi

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’i Beyoğlu’ndaki geçici mekânı 24 Kasım Çarşamba günü tüm öğretmenlere ücretsiz olacak. Öğretmenler bu özel günde müzenin koleksiyon, Etkileşimler ve Uluslararası Sanatçı Filmleri sergisini gezebiliyor.

İstanbul Modern’in müze koleksiyonunu oluşturan üç önemli yönelimi bir araya getirdiği koleksiyon sergisi müzenin iki katında yer alıyor. Sergide farklı kuşaklardan 30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisinin 40 yapıtı sergileniyor. 

İstanbul Modern’in koleksiyonundan oluşturduğu “Etkileşimler” adlı süreli sergisi ise sanatçıların yapıtlarıyla atıfta bulunduğu ve ilham aldığı plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanından çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor. 

Dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programı 14. yılında  “Özen Göstermek” üzerine odaklanıyor.

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İstanbul Modernöğretmenler Günü24 Kasım
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