

İstanbul sokaklarında festival havasında tiyatro



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin çocuklar ve yetişkinler için oluşturduğu etkinlikler; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açık ve kapalı mekânlarda sahnelenecek tüm tiyatro, opera ve bale gösterilerini il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların dışında tutmasının ardından, tiyatro gösterimleriyle devam ediyor.

19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günü Gülhane Parkı, Beykoz Çayırı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Üsküdar Sahil Parkı, Bakırköy Sahil Parkı, Şişli Habitat Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde sahnelenecek oyunlarla tiyatroseverler buluşacak.

Aynı zamanda İBB’nin Covid-19 nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan, sahnelerini kapatan, seyircisiyle buluşamayan tiyatro sanatçılarına destek olmak için oluşturduğu program genişleyerek devam ediyor.

“ İstanbul Maltepe Açık Hava Etkinlik Alanı”nda 21 Eyül-10 Ekim 2020 tarihleri arasında İBB’nin destek programına başvurular arasından yapılan değerlendirme sonucu seçilen oyunlar sahnelenecek.

İBB’nin hafta sonu etkinlik programı;

GÜLHANE PARKI

19 Eylül Cumartesi

ÇOCUK ŞENLİĞİ Saat: 15.00-16.00

AH YALAN DÜNYA TİYATRO OYUNU Saat:16.30-18.00

20 Eylül Pazar

MÜZİK KUTUSU ÇOCUK OYUNU Saat: 15.00-16.00

BEŞ SEVİM APARTMANI TİYATRO OYUNU Saat:16.30-18.00

BEYKOZ ÇAYIRI

19 Eylül Cumartesi

ÇOCUK ŞENLİĞİSaat: 17.30-18.30

“BAL ARILARI VE HINZIR AYI” ÇOCUK OYUNU Saat:19.00 - 20.30

20 Eylül Pazar

ÇOCUK ŞENLİĞİSaat: 17.30-18.30

“KALABALIK DUASI” TİYATRO OYUNU Saat:19.00 - 20.30

BAKIRKÖY SAHİL PARKI

20 Eylül Pazar

DÜŞLEMÇOCUK TİYATROSU Saat: 17.00 - 17.40

“MICHELANGELO” TİYATRO OYUNU Saat:19.30 - 21.00

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

19 Eylül Cumartesi

ÇOCUK ŞENLİĞİ Saat:15.00 - 17.00

“KAYIP ÇORAP”ÇOCUK OYUNU Saat:17.30 - 18.30

ALTIN ELMA “EN GÜZEL OLANA” TİYATRO OYUNU Saat: 19.00 - 20.30

20 Eylül Pazar

ÇOCUK ŞENLİĞİ Saat:15.00 - 17.00

“BEN ÇÖP DEĞİLİM” ÇOCUK OYUNU Saat:17.30 - 18.30

CEM EROĞLUSTAND UP GÖSTERİSİ Saat:19.00 /-21.00

ŞİŞLİ HABİTAT PARKI

19 Eylül Cumartesi

OYUNLU KANTO SHOW Saat:17.30 - 18.30

“KOP GEL GÜL GİT”PERFORMAN Saat:19.00 - 20.30

20 Eylül Pazar

“BU TOPRAKLARDAN HİKAYELER” TİYATRO OYUNU Saat:17.30- 18.30

TARANTA BABU TİYATRO OYUNU Saat:19.00 - 20.30

ÜSKÜDAR SAHİL MEDYANI

19 Eylül Cumartesi

KORKUSUZ SALYANGOZ ÇOCUK OYUNU Saat: 17.00 - 17.40

EVİN KOKUSU TİYATRO OYUNU Saat:18.00 - 19.30

20 Eylül Pazar

“NEŞELİ DİŞLER”ÇOCUK OYUNU Saat: 17.00 – 17.40

TURŞUTİYATRO OYUNU Saat:18.00 -19.30

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ

19 Eylül Cumartesi

BİR DOSTLUK MASALI ÇOCUK OYUNU Saat:18.00 - 18.40

“ÖYLE ŞEYLER” YALNIZCA FİLMLERDE OLUR Saat:19.00 - 20.30

TİYATRO OYUNU

20 Eylül Pazar

“POCAHONTAS & YENİ DÜNYANIN KEŞFİ” Saat: 18.00 - 18.40

ÇOCUK OYUNU

“HANGİSİ KARISI” TİYATRO OYUNU Saat: 19.00 - 20.30