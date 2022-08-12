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İstanbul uçuş moduna geçiyor

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Red Bull Uçuş Günü,  İBB’nin destekleriyle 14 Ağustos’ta Caddebostan Sahilinde yeniden düzenlenecek. İnsan gücüne dayalı araçlar, rampadan atlayarak gökyüzünde süzülecek. 

12 Ağustos 2022 Cuma 13:16
İstanbul uçuş moduna geçiyor

İSTANBUL UÇUŞ MODUNA GEÇİYOR

Son olarak 2019 yazında düzenlenen, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl tekrarlanamayan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) destekleri ile beşinci kez düzenlenecek. Katılımcılar insan gücüne dayalı araçlarıyla altı metrelik bir rampadan atlayarak en uzun mesafeye uçmaya çalışacak. İzleyenlere görsel şölen sunacak etkinlik, İstanbullara heyecan ve eğlence dolu anlar yaşatacak.

İBB’DEN ORGANİZASYONA TAM DESTEK

İBB, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinasyonunda pek çok birimi ile İstanbullulara muhteşem bir hafta sonu yaşatacak organizasyona destek verecek. İBB ekipman desteği; deniz, alan ve kıyı temizliği, personel desteği; meydan, plaj ve alan tahsisi, kontrol ve denetim, zabıta görevlendirilmesi ve zabıtanın görev alanına giren konularda tedbir alınması ve park izni; organizasyon günü öncesinde, sırasında ve sonrasında tanıtım konularında organizasyona katkı sağlayacak. Ayrıca olası acil tıbbi durumlara müdahale edilebilmesi için ambulans ve sağlık ekiplerini alanda hazır bulunduracak olan İBB, olası yangın, kaza ve afet durumlarına müdahalede bulunabilmesi için itfaiye araçlarını ve ekiplerini görevlendirecek.

39 TAKIM UÇACAK

5’nci Red Bull Uçuş Günü’nde 4’er kişiden oluşan 39 takım yer alacak. Tüm takımlar Uçuş Günü’ne özel el yapımı tasarladıkları araçlarla yarışmada yer alacak. Motor, yakıt, pil, elektrik, mancınık ve benzeri gibi ateşleyici ya da fırlatıcı sistem kullanımlarının yasak olduğu araçlar tamamen insan gücüyle çalışacak.

6 METREDEN DENİZE ATLAYACAKLAR

“İstanbul’u Uçuş Moduna Alıyoruz” sloganıyla 14 Ağustos’ta Caddebostan Sahili’nde yapılacak olan organizasyonda takımlar hem araçlarını sergileyecekler, hem de altı metrelik bir rampadan denize doğru atlayarak en uzun mesafeye uçabilmenin mücadelesini verecekler. Havada kat edilen mesafe, aracın yaratıcılığı ve şov kriterlerine göre araçların değerlendirileceği organizasyon sonunda tüm kategorilerde en yüksek birinci puanı alan finalist takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş̧ Günü ya da Red Bull Sürüş̧ Günü etkinliğine seyahat hakkı kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan finalist takımın kaptanı da dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olan ve İstanbul’da “Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu” dünya rekorunu kıran Dario Costa ile uçuş deneyimi hakkı elde edecek. Her üç kriterde de en yüksek üçüncü puanı alan finalist takımın kaptanı ise tandem paraşütle atlama deneyimi ile ödüllendirilecek. Etkinlikte tasarladıkları araçla en uzağa uçmayı başaran takımın kaptanı ise en uzun uçuş bileti kazanarak kaptan pilotluk eğitimi ödülünü kazanacak.

Gün boyunca birçok sahne programının düzenleneceği, seyircilere yönelik yarışmaların ve müzik performanslarının renk katacağı 5.Red Bull Uçuş Günü’nü tüm İstanbullular etkinlik alanına gelerek ücretsiz takip edebilecek. 14 Ağustos’ta saat 11.00’da başlayacak organizasyonu on binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

Etkinlik Programı;

11.00 Etkinlik alanı açılış

12.00 Açılış Gösterisi – Dans Fabrika

12.03 Takım atlayışları

13.00 Darıo Costa Show

13.05: Takım atlayışları

14.05 Bora Altıntaş Bmx Jump

14.10 Takım atlayışları

15.00  Darıo Costa Show

15.05: Takım atlayışları 

16.00 Ödül töreni

Anahtar Kelimeler:
İBBİstanbulDedbull
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