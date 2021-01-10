İstanbul yeni nesil kütüphanelerle buluşuyor

İBB, geleneksel kütüphane anlayışını değiştiren projesini hayata geçiriyor. İstanbul’a, zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında kültür ve eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek kütüphaneler kazandırılıyor. 2021’de 20 mahallede açılması planlanan proje kapsamında, Sultangazi Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nde hazırlıklar son aşamasına geldi. Cep sahnesinden youtuber stüdyolarına, çalışma alanlarından yazılım atölyesine kadar bilgisini ve yaratıcılığını geliştirmek isteyenlere imkanlar sunan yeni nesil kütüphanenin yakında bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal olanaklara erişimde sorun yaşayan, dezavantajlı 20 mahalleyi yeni nesil kütüphanelerle buluşturuyor. Kitabın yanında; derslikler, kurslar ve teknolojik alt yapıyla örülü kütüphaneler hizmete giriyor. Geleneksel kütüphane anlayışının ötesinde pek çok olanakla donatılan, kültür ve eğitim merkezi olarak faaliyete gösterecek projenin ilk örneği adını, dizelerinde “dayan kitap ile” diyen büyük şair Ahmed Arif’ten alıyor. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın 2020 yılının sonunda ön çalışmalarına başladığı Sultangazi Ahmed Arif Halk Kütüphanesi, açılışa hazır hale getiriliyor.

Önümüzdeki günlerde açılması planlanan kütüphane, çok amaçlı bir kültür ve eğitim mekânı olarak hizmet verecek. Sultangazi ilçesi ve yakın çevresinde bulunan gençlerin; sınava hazırlık, kitap okuma ve kültürel eğitim çalışmaları için uygun bir yer olarak tasarlanan yapı, aynı zamanda yaratıcılığını geliştirmek isteyenlere pek çok imkan sunacak. Müzik ve resim kursları, drama ve tiyatro eğitimleri bulunan Sultangazi Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nde, ayrıca son yıllarda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği dijital yazılım atölyeleri ve video-art kursları yer alacak. İlçenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak kütüphane binasında; cep sahnesi, tiyatro atölyesi, çocuk atölyesi, çocuk kitaplığı (6-11 yaş), engelsiz kütüphane, okuma alanları, çalışma alanları, yazılım atölyesi, dijital kütüphane, youtuber stüdyoları, seminer-toplantı alanı ve çok amaçlı atölyeler bulunuyor. Kütüphanedeki atölyelerde, alanında uzman çok sayıda eğitmen ve gönüllü görev alacak. Ayrıca İBB’nin İstanbul’da işsizliğin azaltılmasına yönelik geliştirdiği İstihdam Ofisi de yer alacak.

Sultangazi Ahmed Arif Halk Kütüphanesi’nde toplamda 167 kişilik okuma alanı ve koleksiyonunda 13 bin 420 kitap bulunuyor. 8 katlı kütüphane, toplamda bin 258 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Yapının terasında 60 kişilik konferans salonu yer alıyor. Çok amaçlı hizmet vermesi için tasarlanan bu alan konferans, panel, seminer gibi etkinliklere olanak verme kapasitesine sahip.

2021’DE 20 MAHALLEYE 20 KÜTÜPHANE

Yıl sonuna kadar 20 farklı mahalleye açılması hedeflenen kütüphane noktaları, İstanbul Planlama Ajansı İstatistik Ofisi ile yürütülen strateji çalışması sonucunda belirlendi, yenilikçi bir anlayışla strateji oluşturuldu. Geleneksel kütüphane anlayışının ötesine geçen proje ile katılımcı, yerelin ihtiyaçlarını gözeten, etkileşim odaklı bir yaklaşım benimsendi

Proje ile semt sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kütüphanelerin hayata geçirilmes, hedefleniyor. Çocuk ve gençlerin bir yandan eğitimlerinin desteklenmesi, diğer yandan drama, müzik, güzel sanatlar, dijital yazılım atölyeleri, video-art ve kurgu stüdyoları gibi alanlarda çok çeşitli çalışmalar yapması tasarlanıyor. Yaratıcılığa teşvik edilen gençlerin farklı alanlardaki becerilerini geliştirebilecekleri sosyalleşme alanlarının oluşturulması isteniyor.