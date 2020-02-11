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İstanbul yeni yazarlarını arıyor

İBB, Türk tiyatro edebiyatına yeni yazarlar kazandırmayı amaçlayan “Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi”nihayata geçirerek tiyatro tutkunlarına kendi oyunlarını sahneleme fırsatı sunuyor.

11 Şubat 2020 Salı 10:16
İstanbul yeni yazarlarını arıyor

İstanbul yeni yazarlarını arıyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyete geçen Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme Uygulama Merkezi (ÇGSM), kentin kültür sanat hayatına yeni soluk getirecek projelerini gerçekleştirmeye başladı. Yeni yetenekleri desteklemeyi amaçlayan çalışmalardan ilki “Yeni Yazarlar Projesi”. Bu proje ile tiyatroyu, güncel ve ulaşılır kılmak amaçlanırken aynı zamanda seyirci ile sanatçı arasındaki etkileşimin desteklenmesi hedefleniyor. Yazar adayları, programda oyun yazımı üzerine atölyelere katılacak ve tiyatronun repertuvarına yeni oyunlar kazandırma fırsatı elde edecek. Program başvurusu için ise son tarih 28 Şubat 2020.

BİRÇOK PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

“Yeni Yazarlar Projesi Atölyesi”ne oyun yazmak isteyen herkes katılabilecek. Yazar adaylarını destekleyici birçok program gerçekleştirilecek.Altı aylık bir sürece yayılacak atölyenin ilk üç aylık etabında, yazar adayları için oyun yazımı üzerine bilgi aktarılacak. Bu on iki haftalık süreçte bir oyun taslağına ulaşmak hedeflenecek.İlk etabın sonunda, tiyatromuzda sahnelenmesi öngörülebilecek metinler için eleme yapılacak. Ardından diğer üç aylık çalışma aşamasına geçilecek. Burada yazarlar oyunlarını, İBB Şehir Tiyatrosu sanatçılarıyla birlikte okuyacak. Yazarların sahne deneyimi kazanmasına olanak tanınarak, oyunlar üzerinde çalışmalara devam edilecek. Bu çalışmalar sonunda tiyatronun repertuvarına yeni oyunlar kazandırılacak. Program, Mehmet Ergen, Serdar Biliş, Yiğit Sertdemir, Gökhan Aktemur, Emre Koyuncuoğlu, Ahmet Sami Özbudak gibi önemli isimlerin yönetiminde yapılacak.

BAŞVURULAR E-POSTA YOLUYLA

Programa başvurular e-posta yoluyla yapılacak. Adaylardan İBB Şehir Tiyatroları’nın web sayfasında bulunan formu doldurması istenecek. Doldurdukları formla birlikte yazar adaylarının, bir sayfalık CV ile A4 sayfasını aşmayacak ön başvuru metni paylaşması gerekecek. Adaylar bu metinde, bir oyun konusu, ne üzerine yazmak ve neden yazmak istediklerini belirtecek. Sonrasında form, CV ve ön başvuru metni/niyet mektubu, e-posta yoluyla yeniyazarlarprojesi@ibb.gov.tr adresine gönderilerek başvurular tamamlanacak.

Başvuru İçin Mail Adresi: yeniyazarlarprojesi@ibb.gov.tr

Form: https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma

Atölye Adresleri: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi.

Atölye Tarihleri: Mart, Nisan ve Mayıs ayları boyunca her Pazartesi ve Salı 18.00 - 21.00

Anahtar Kelimeler:
İBBYazarlarYeni Yazarlar ProjesiŞehir Tiyatroları
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