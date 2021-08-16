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İstanbul’a Kulak Ver | Ağustosta müzik ve dans her yerde

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, temmuzda olduğu gibi ağustosta da, düzenlediği açık alan etkinlikleriyle İstanbulluları, kentin farklı alanlarında kültür sanat faaliyetleri ile buluşturmaya devam ediyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:46
İstanbul’a Kulak Ver | Ağustosta müzik ve dans her yerde

İstanbul’a Kulak Ver! Çünkü, ağustosta müzik ve dans her yerde

İBB Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul’a Kulak Ver! çağrısı ile her gün farklı müzik türlerini ve dans etkinliklerini açık alanlara taşıyacak; Avrupa ve Anadolu yakasını müzik ve dansla birbirine bağlayacak.

Türk halk müziğinden caza, alternatif müzikten klasik müziğe, fasıldan mehterana, bandodan Türk sanat müziğine kadar farklı müzik tarzları ve farklı sesler şehrin dört bir yanından duyulacak. İstanbullular, #biraradadışarıda ana teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri ücretsiz izleyebilecek.  

Şehrin açık alanlarında düzenlenecek konserler ve dans gösterileriyle İstanbulluların her gün saat 20.30’da farklı ritimler, farklı isimler ve farklı tarzlarla karşılaşma fırsatı olacak. Sanatseverleri çok sesli ve çok renkli İstanbul akşamları bekliyor.  

16 Ağustos’ta Pendik Kaynarca Bölge Parkı’nda, 18-19 Ağustos’ta Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşecek ve devam edecek etkinliklerle ilgili ayrıntılar; @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook ve ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edilebilir.


 

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Anahtar Kelimeler:
İBBKültür Sanat
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