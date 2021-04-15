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İSTANBUL’DA ALKIŞ SESLERİ YENİDEN YÜKSELECEK

Müzisyenlerin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak projenin ardından bir destek de tiyatro emekçileri için başlatılıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:16
İSTANBUL’DA ALKIŞ SESLERİ YENİDEN YÜKSELECEK

İBB, sanatla ve sanatçıyla olan dayanışmasını büyütüyor. Müzisyenlerin İstanbullularla buluşmasını sağlayacak projenin ardından bir destek de tiyatro emekçileri için başlatılıyor. ‘İstanbul’da Perdeler Kapanmasın’ ilkesiyle başlatılan projenin İstanbul’da çalışmalarını sürdüren tiyatrolara güç vermesi amaçlanıyor. Projeyi sosyal medya sayfasından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tiyatro sanatçılarına seslenerek herkesi projede yer almaya davet etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 pandemisinin başladığı günden itibaren faaliyetlerine ara veren özel tiyatrolar için yeni bir dayanışmayı başlattı. İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın üstlendiği projeyle bir yılı aşan süredir zor günler geçiren tiyatrolar perdelerini yeniden açacak. İBB tarafından belirlenen alanlarda (açık/kapalı alan veya dijital mecralarda) yeniden seyircileriyle buluşacak.

PERDELER KAPANMASIN 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeyi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tanıttı. Tiyatro sanatçılarını projeye başvurmaya davet eden İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İBB olarak salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarımıza önemli bir destek projesi başlatıyoruz. İstiyoruz ki, bu kadim şehirde perdeler kapanmasın. İstiyoruz ki, sanatçılarımız oyunlarını İBB’nin tahsis edeceği güvenli alanlarda veya dijital mecralarda sergileyebilsin. Buna karşılık olarak da belediyemiz kendilerine destek olabilsin. Bu projeyle binlerce yıldır insan medeniyetinin önemli bir parçası olan tiyatroya destek olabilirsek ne mutlu bize… Oyunlarını İstanbullularla paylaşmak isteyen değerli tiyatro sanatçılarımız; Hemen sitemize girin ve kriterlerimize uygun bir şekilde başvurunuzu yapın. Güzel İstanbul’umuzda alkış sesleri yeniden yükselsin.”

BAŞVURULAR BAŞLADI

Özel tiyatrolar için başlatılan projede yer almak isteyen sanatçılar, https://forms.ibb.gov.tr/kultur/ adresindeki formu doldurarak 22.04.2021’e kadar başvuru yapabilecek. Proje başlangıç tarihinin ise 01.06.2021 olması planlanıyor. 

Projede geliri olmayan kişilere destek verilmesi amaçlanıyor. Bu nedenle seçilecek sanatçıların ve ekiplerindeki üyelerin, herhangi bir kurum ya da kuruluştan (İBB, Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları, TRT vb.) sabit gelir sahibi olmaması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapan tiyatroların 1 Mart 2020 tarihinden önce kurulmuş ve en az iki oyun oynamış olması ile İstanbul’da faaliyet göstermesi gerekiyor.

İSTANBUL BİR SAHNE

İBB 28 Mart’ta “İstanbul Bir Sahne” projesini başlatmış ve  kentin 100'den fazla farklı noktasını açık hava sahnesine dönüştürecek projesini hayata geçirmişti. Başvuru tarihi 9 Nisan’da sona eren projeyle binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşması amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
İBB
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