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İstanbul’da Hollywood Vampires rüzgârı esti

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’le birlikte rock müzik duayenleri Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubu, Aktif Bank Özel Bankacılık sponsorluğunda İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. 

13 Haziran 2023 Salı 10:47
İstanbul’da Hollywood Vampires rüzgârı esti

İstanbul’da Hollywood Vampires rüzgârı esti


 

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın ana sponsorluğunda, Life Park’ta gerçekleşen konser yaklaşık 8 bin kişi tarafından takip edilirken, ünlü isimler de konseri izledi.

Aktif Bank Özel Bankacılık misafirleri ve bankanın iş ortaklarının da davetli olduğu konserde Johnny Depp ve arkadaşları sergiledikleri performansla izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Ayrıca konserden bir gün önce 60’ıncı yaş gününü kutlayan Johnny Depp, grup arkadaşlarıyla birlikte konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

Bilindiği gibi Aktif Bank Özel Bankacılık, daha önce de dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams ve İngiliz rock grubu Deep Purple’ın İstanbul’daki konserlerini sponsorluğuyla desteklemişti.

Anahtar Kelimeler:
VampiresHollywood Vampires
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