İstanbul’da “Roman Havası” Esecek | İBB etkinliği

İstanbul’da “Roman Havası” Esecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın pandemi sürecinde çalışamayan sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği program çerçevesinde İstanbul’da “Roman Havası” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Roman sanatçılar 22 Ağustos Cumartesi günü Şişli Habitat Parkı’nda ve 23 Ağustos Pazar günü Kalamış sahilinde müzikleri ve danslarıyla İstanbullara Roman havası estirecek.

İBB bu etkinleriyle Roman sanatçıları desteklemenin yanı sıra Avrupa’nın en büyük toplumsal gruplarından ve yaklaşık 500 yıldır İstanbul kültürünün yapı taşlarından olan Romanların müziğini, dansını ve kültürünü İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda İBB bünyesinde oluşturulan Roman Çalışma Grubu, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Halklar İlişkiler Müdürlüğü gibi İBB’nin ilgili birimleri Romanların eğitimden barınmaya ulaşımdan sosyal hizmetlere dek birçok sorununa çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

“Roman Havası” programı;

Şişli Habitat Parkı- 22 Ağustos Cumartesi

17:30 - 18:00 Gaziosmanpaşa Davul Zurna Grubu

18:00 - 19:00Roman İstanbul

19:00 - 20:00Beyoğlu Orkestrası

20:00 - 21:00Ustaoğlu Brothers

Kalamış Sahili -23 Ağustos Pazar

18:30 - 19:00 Davul Zurna Grubu

19:00 - 20:00 Sulukule Roman Orkestrası

20:00 - 21:00Gaziosmanpaşa Ritim Grubu

21:00 - 22:00Roman All Stars