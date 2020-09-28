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İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern

“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisine paralel etkinlikler devam ediyor

28 Eylül 2020 Pazartesi 08:09
İstanbul’da zanaata eşlik etmek | İstanbul Modern

İstanbul’da zanaata eşlik etmek | Modern İstanbul

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Destek Programı çerçevesinde desteklediği İstanbul Modern Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında, dünyanın dört bir köşesinden sanatçıları İstanbul’daki zanaatkârlarla buluşturan “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi çevrimiçi etkinlik ve gösterimlerle devam ediyor

Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisinin küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı proje danışmanı Aslı Kıyak İngin ile 30 Eylül’de çevrimiçi bir araya gelerek İstanbul’daki zanaat kültürü üzerine söyleşecek. İngin’in Sevgi Ortaç’la birlikte 1. İstanbul Tasarım Bienali kapsamındaki “Crafting Neighborhood” projesi için hazırladığı video da İstanbul Modern’in YouTube kanalında 28 Eylül itibariyle gösterilmeye başlıyor.

İngin’in “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi kataloğundaki “Zanaata Eşlik Etmek” başlıklı yazısından adını alan söyleşi, İstanbul’daki zanaatlara odaklanıyor. Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında İstanbul’da zanaatkârlarla birlikte çalışan sanatçıların kentteki üretim kültürüyle kurduğu etkileşim, zanaatlar için olası gelecek senaryolarıyla birlikte ele alınıyor. Soru-cevap oturumunun da olacağı çevrimiçi söyleşi, bir video konferans yazılımı üzerinden 30 Eylül Çarşamba günü saat 18.30’da yayınlanacak ve 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak.

Çevrimiçi Video Gösterimi: Performing Artin

Aslı Kıyak İngin’in Sevgi Ortaç’la birlikte 1. İstanbul Tasarım Bienali kapsamındaki “Crafting Neighborhood” projesi için 2014 yılında hazırladığı “Performing Artin” adlı video İstanbul Modern’in YouTube kanalında 28 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gösteriliyor.

Videoda Artin Usta, zanaatkârlığıyla iç içe geçen yaşam öyküsünü, 1970’li yıllardan bu yana çalıştığı Galata’daki atölyesinde kendine özgü ifade diliyle anlatıyor. Hikâye Artin Aharon’un, ustası Onnik Babikyan’ın yaptığı bir küllüğü bulmasıyla başlıyor. Artin Usta, Galata’ya taşınmasına neden olan ustası Onnik Usta’yla muhabbetinden Şişhane, Galata, Perşembe Pazarı gibi zanaat mahallelerine; babasının askerlik bavulundan kendi yaptığı üretimlere uzanan konuları aktarıyor. Artin Aharon ve eşsiz hikâyeleri kadar, atölyesinde yer alan her türlü nesne ve fotoğraf, İstanbul’un zanaat belleğinin ve yaşayan kültürel mirasının önemli birer kaydı olarak gözler önüne seriliyor. Artin Usta aynı zamanda Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında davet edilen sanatçı Benji Boyadgian ile sanatçının tasarladığı “Yansıma” başlıklı projede birlikte çalıştı.

Sergi 18 Ekim’e kadar devam ediyor

İstanbul Modern’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle başlatılan Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.

İstanbul'un küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı da amaçlayan programa katılan misafir sanatçılar, İstanbul’da ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi. Uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar şöyle sıralanıyor: Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernández (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin).

Anahtar Kelimeler:
Modern Istanbulİstanbul Modern
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