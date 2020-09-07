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İstanbul’da “Sokak Sokak Masal” Anlatılacak

Yeni normal sürecinde yaz boyunca birçok kültür sanat etkinliğini halkla buluşturan İBB, sokak sokak dolaşarak kültürel hazinemiz olan masalları çocuklara anlatacak.

07 Eylül 2020 Pazartesi 20:09
İstanbul’da “Sokak Sokak Masal” Anlatılacak

İstanbul’da “Sokak Sokak Masal” Anlatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Sokak Sokak Masal” etkinliği başlıyor.

Yeni normal sürecinde yaz boyunca birçok kültür sanat etkinliğini halkla buluşturan İBB, sokak sokak dolaşarak kültürel hazinemiz olan masalları çocuklara anlatacak.

Sokak Sokak Masal“ etkinliği ile çocukların hayal gücü ve yaratıcıklarının gelişmesine katkı sağlayan masalların önemini yeniden güçlendirmekle birlikte, çocukların eğlenceli ve eğitici zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek etkinlikler öncelikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla buluşturulacak.

“Sokak Sokak Masal” 7 Eylül – 11 Eylül Programı

7 Eylül 2020 Pazartesi

Saat:11.00 Çatalca- İhsaniye Mah.

Saat: 13.00 Çatalca- Kabakça Mah.

8 Eylül 2020 Salı

Saat:11.00 Çatalca- Çanakça Mah.

Saat: 13.00 Çatalca- Muratbey Mah.

9 Eylül 2020 Çarşamba

Saat:11.00 Silivri- Gümüşyaka Mah.

Saat: 13.00 Silivri- Çanta Mah.

10 Eylül 2020 Perşembe

Saat:11.00 Silivri- Çayırdere Mah.

Saat: 13.00 Silivri- Sayalar Mah.

11 Eylül 2020 Cuma

Saat:11.00Silivri- Büyükçavuşlu Mah.

Saat: 13.00 Silivri- Beyciler Mah.

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Anahtar Kelimeler:
İBBMasal
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