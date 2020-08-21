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İstanbullular “Sokak’ta Sanat Var” ile Eğlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin “Sokakta Sanat Var” etkinlikleri bu hafta sonu da dopdolu bir programla devam ediyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 15:30
İstanbullular “Sokak’ta Sanat Var” ile Eğlenecek

İstanbullular “Sokak’ta Sanat Var” ile Eğlenecek

Çocuklar ve yetişkinler için tiyatro oyunları, konserler, atölyeler ve show programlarından oluşan etkinlikler 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi ve 23 Ağustos Pazar günü Gülhane Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Beykoz Çayırı, Fatih 50. Yıl Parkı ve "Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenecek.

İstanbul’un tüm meydanlarına, köylerine ve mahallelerine kültür sanatı yaymayı hedefleyen İ̇BB’nin etkinlikleri Ağustos ayı boyunca devam edecek.

İBB’nin hafta sonu etkinlik programı;

GÜLHANE PARKI KONSERLERİ

22 Ağustos Cumartesi

Candan Akıncı Konseri Saat: 15.00.16.00

Eda Karaytuğ Konseri Saat: 16.30.18.00

23 Ağustos Pazar

Baturay Yarkın Tiro& Nağme Yarkın Saat: 15.00-16.00

"Anadolu’nun Renkleri”Çiğdem TaştanSaat:16.30/18.00

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

22 Ağustos Cumartesi

Ali Veli Mari Çocuk Oyunu Saat: 17.30 -18.30

Ezgi Yelen Konseri Saat: 19.00 / 20.00

İstanbul Arabesk Project KonseriSaat: 20.30 - 22.00

23 Ağustos Pazar

Alaaddin’in Sihirsiz Lambası Çocuk Oyunu Saat: 17.30 - 18.30

Yavuz Akyazıcı Project Konseri Saat: 19.00 / 20.00

Ceren Gündoğdu KonseriSaat:20.30 / 22.00

BEYKOZ ÇAYIRI KONSERLERİ

21 Ağustos Cuma

Ceylen Kaya KonseriSaat: 19.00/20.00

Grup Gündoğarken KonseriSaat:20.30/22.00

22 Ağustos Cumartesi

Çocuk ŞenliğiSaat:18.30-20.00

İhsan Eş KonserSaat: 20.30-22.00

23 Ağustos Pazar

Sinem Önel Saat:19.00-0.00

Irmak Arıcı Saat: 20.30-22.00

FATİH 50. YIL PARKI

22 Ağustos Cumartesi

Çinyo ile Markonyo Çocuk Oyunu Saat: 17.00-18.00

Bi Dolu Eğlence Ritim Show Mini Club Saat:18.00-18.30

Fındık Buse Katılmış KonseriSaat:19.00-20.30

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ 6 MAYIS GENÇLİĞİMİZ VAR SAHNESİ

Büyük Gösteri Çocuk Oyunu Saat: 17.30-18.30

Charlie Chapline Gösterisi Saat:17.30-18.30

Ahuzar KonseriSaat:19.00-20.30

Muhteşem Kabare Oyunu Saat:20.30-21.30

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