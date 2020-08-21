İstanbullular “Sokak’ta Sanat Var” ile Eğlenecek
Çocuklar ve yetişkinler için tiyatro oyunları, konserler, atölyeler ve show programlarından oluşan etkinlikler 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi ve 23 Ağustos Pazar günü Gülhane Parkı, Kemerburgaz Kent Ormanı, Beykoz Çayırı, Fatih 50. Yıl Parkı ve "Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenecek.
İstanbul’un tüm meydanlarına, köylerine ve mahallelerine kültür sanatı yaymayı hedefleyen İ̇BB’nin etkinlikleri Ağustos ayı boyunca devam edecek.
İBB’nin hafta sonu etkinlik programı;
GÜLHANE PARKI KONSERLERİ
22 Ağustos Cumartesi
Candan Akıncı Konseri Saat: 15.00.16.00
Eda Karaytuğ Konseri Saat: 16.30.18.00
23 Ağustos Pazar
Baturay Yarkın Tiro& Nağme Yarkın Saat: 15.00-16.00
"Anadolu’nun Renkleri”Çiğdem TaştanSaat:16.30/18.00
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
22 Ağustos Cumartesi
Ali Veli Mari Çocuk Oyunu Saat: 17.30 -18.30
Ezgi Yelen Konseri Saat: 19.00 / 20.00
İstanbul Arabesk Project KonseriSaat: 20.30 - 22.00
23 Ağustos Pazar
Yavuz Akyazıcı Project Konseri Saat: 19.00 / 20.00
Ceren Gündoğdu KonseriSaat:20.30 / 22.00
BEYKOZ ÇAYIRI KONSERLERİ
21 Ağustos Cuma
Ceylen Kaya KonseriSaat: 19.00/20.00
Grup Gündoğarken KonseriSaat:20.30/22.00
22 Ağustos Cumartesi
Çocuk ŞenliğiSaat:18.30-20.00
İhsan Eş KonserSaat: 20.30-22.00
23 Ağustos Pazar
Sinem Önel Saat:19.00-0.00
Irmak Arıcı Saat: 20.30-22.00
FATİH 50. YIL PARKI
22 Ağustos Cumartesi
Çinyo ile Markonyo Çocuk Oyunu Saat: 17.00-18.00
Bi Dolu Eğlence Ritim Show Mini Club Saat:18.00-18.30
Fındık Buse Katılmış KonseriSaat:19.00-20.30
BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ 6 MAYIS GENÇLİĞİMİZ VAR SAHNESİ
Büyük Gösteri Çocuk Oyunu Saat: 17.30-18.30
Charlie Chapline Gösterisi Saat:17.30-18.30
Ahuzar KonseriSaat:19.00-20.30
Muhteşem Kabare Oyunu Saat:20.30-21.30