İstanbul’un Dört Bir Yanında Alkış Sesleri Yükseliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolarla dayanışmak için başlattığı “İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projesi çerçevesinde, bu hafta sonu açık alanlarda ve İBB Kültür Merkezlerinde tiyatro sanatçıları seyircisiyle buluşuyor.
İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikler cumartesi ve pazar günü; Kadıköy Yoğurtçu Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile İstanbul’un iki yakasında yer alan 10 İBB Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
İstanbul’da parklarda, İBB Kültür Merkezleri’nde perdeleri açarak, aylar sonra tiyatro sanatçılarını alkış sesleri ile buluşturmayı amaçlayan projenin ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Pendik Kaynarca ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda gerçekleştirildi.
İBB Kültür Merkezleri’nde bu hafta sonu başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz- 22 Ağustos tarihleri arasında her hafta devam edecek.
Tiyatroseverler, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacak. 15 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında her gün 2 farklı oyun olmak üzere toplamda 22 oyun, İBB Kültür Sanat YouTube kanalından yayınlanacak.
İBB Kültür Merkezleri’nde saat 21.00’de başlayacak oyun programı:
İBB CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- BAKSA SANAT/ PİR SULTAN ABDAL MÜZİKALİ
11 Temmuz-FUAYE GÖSTERİ SANATLARI/SAMİMİ SÖKÜNTÜLER
İBB BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- BASAMAK YAPIM SAHNE SANATLARI/ İKİ İHTİMAL TEK MÜMKÜN
11 Temmuz- UĞUR BÖCEĞİ YALÇIN ÖZDEN TİYATROSU/ ŞÖHRET BASAMAKLARI
İBB ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- BOA SAHNE/ LAN! & NEME LAZIM
11 Temmuz- TİYATRO RETORİK/ EVLERE ŞENLİK
İBB ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- DEVRİ ALEM OYUNCULARI/ HİÇ KİMSE
11 Temmuz- GÖRSEL İŞİTSEL SANATLAR/ HAYATIN ANLAMI
İBB BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- MESELE KUMPANYA/ OCAK
11 Temmuz- MAHŞER-İ CÜMBÜŞ TİYATRO TOPLULUĞU/ TİYATRO SPORU
İBB SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- DOST OYUNCULARI/ İĞDENİN ŞARKISI
11 Temmuz- İSTANBUL MİZAH TİYATROSU/ AŞK KATİLİ
İBB SARIYER KÜLTÜR MERKEZİ
11 Temmuz- İSTANBUL TEMAŞA TİYATROSU/ SENİ UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ
İBB PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz - ERK TİYATRO/ RUH ÖKÜZÜM
11 Temmuz- İSTANBULİMPRO/ EN KARANLIK GECE
İBB İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- FERAH TİYATROSU/ YARINDAN DA YAKIN
11 Temmuz- İYİ YAŞAM TİYATRO/ SEVDA MEKTUPLARI
İBB ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
10 Temmuz- FİZİKSEL TİYATRO ARAŞTIRMALARI/ KALABALIK DUASI
11 Temmuz- KATS SAHNE - BG DANIŞMANLIK VE TURİZM /SEYİRCİ
AÇIKHAVA TİYATRO GÖSTERİMLERİ
KADIKÖY YOĞUTÇU PARKI
10 Temmuz Cumartesi
Saat:19.00 CİVİL PRODUCTİON/KARAHİNDİBA
Saat:21.00 BALKONDA SANAT/BEGONVİLLER YAZA AÇAR MI?
11 Temmuz Pazar
Saat:19.00 VERSUS TİYATRO/KREUTZER SONAT
Saat: 21.00 KADIKÖY EMEK TİYATROSU/KIYIYA OTURMANIN BÖYLESİ
BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ
10 Temmuz Cumartesi
Saat:19.00 TİYATRO BEREZE/FİL
Saat.21.00 TİYATRO İMGE/ÖLÜM UYKUDAYDI
11 Temmuz Pazar
Saat:19.00 KILIÇ SANAT/KUĞUNUN ŞARKISI
Saat:21.00 PERVASIZ TİYATRO/TÜY