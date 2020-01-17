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İtalyan kemancı Anna Tifu, Tekfen Filarmoni’yle Şubat ayında Türkiye’de

Tekfen Filarmoni 2020 yılında vereceği ilk konserlerde pek çok uluslararası ödülün sahibi İtalyan kemancı Anna Tifu’yu ağırlayacak.

17 Ocak 2020 Cuma 11:51
İtalyan kemancı Anna Tifu, Tekfen Filarmoni’yle Şubat ayında Türkiye’de

İtalyan kemancı Anna Tifu, Tekfen Filarmoni’yle Şubat ayında Türkiye’de

Tekfen Filarmoni; 2020 yılında vereceği ilk konserlerde neslinin önde gelen kemancılarından ve aynı zamanda pek çok uluslararası ödülün sahibi İtalyan kemancı Anna Tifu’yu ağırlayacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki konserler; 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa, Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek.

Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2020’yi genç ve yetenekli kemancı Anna Tifu ile karşılıyor. Ernest Chausson’un Poème, Op. 25 ve Maurice Ravel’in Tzigane’ini seslendirecek İtalyan sanatçının kemanı, 1716 yılı Antonio Stradivari yapımı. Programda aynı zamanda Johannes Brahms’ın Do minör 1 no’lu Senfonisi ve Emmanuel Chabrier’nin Espaňa adlı eseri seslendirilecek.

Tekfen Filarmoni’nin 2020 yılı ilk temsilleri; 25 Şubat’ta Bursa AKKM’de, 26 Şubat’ta Eskişehir AKSKM’de, 27 Şubat’ta Ankara CSO Konser Salonu’nda ve 28 Şubat’ta İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşecek. Biletler Biletix ve Biletinial’da satışa sunulacak.

Anahtar Kelimeler:
Anna TifuTEKFENTekfen Filarmoni
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