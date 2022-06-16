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İzzet Yıldızhan'dan siyah beyaz sahne şıklığı

Sahnelerin usta ismi İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ankara’da geekleşen bir düğünde sahne aldı.

16 Haziran 2022 Perşembe 08:25
İzzet Yıldızhan'dan siyah beyaz sahne şıklığı

İzzet Yıldızhan'dan siyah beyaz sahne şıklığı


Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu İzzet Yıldızhan'ın yaz dönemi konser etkinliklerini sürdürürken, Ankara'da giydiği kostem geceye damgasını vurdu.

Sahnelerin usta ismi İzzet Yıldızhan, önceki akşam Ankara’da geekleşen bir düğünde sahne aldı. Seslendirdiği şarkılar ile kulakların pasını silen Yıldızhan, siyah-beyaz sahne şıklığıyla da göz kamaştırdı. Sosyal medyadan paylaştığı capicino videosu ile herkesi gülümseten Yıldızhan, “ Spontane ortaya çıkmış bir video oldu. Ankara-İzmir arası işlere koşturmaktan çok yorgun düşüyorum çoğu zaman. Eeee arada da gülelim, güldürelim değil mi? Nusret kardeşime de buradan selamlar. D

Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan
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