Japonya Kagura sanatını tanıtıyor

Japonya Tanıtma Vakfı, Ertuğrul Firkateyni kazasının 130. yılına isabet eden 2020'de, Türkiye'de "Hiroshima Kagura" gösterisi düzenlemeyi planlamıştı. Ancak, yeni koronavirüs salgını nedeniyle topluluğun seyahati kaçınılmaz olarak iptal edildi. Şimdiki bu özel internet sitesinde, Japonya’nın geleneksel sahne sanatları ve Japon kültürü hakkında daha derin bilgiler vermek ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla “Hiroshima Kagura”dan "Yamata-no-Orochi" ve "Momiji-gari" adlı 2 eser ile birlikte Kagura belgeseli Türkçe anlatımlı ve altyazılı olarak sunulacaktır. Bu 3 video da Türkiye için özel olarak hazırlanmıştır.

"Hiroshima Kagura" nedir?

Kagura, doğanın nimetlerine duyulan minnettarlıktan ortaya çıkan bir tarım ritüelidir ve kökeninin 1000 yıldan daha eski olduğu söylenir. Sonbaharda hasat edilen mahsullerin tanrılara sunulması, festival şeklinde bir ritüelle tanrılara duyulan minnetin ifadesine "Kagura" denilmeye başlanmış. "Kagura" Japonya'nın her köşesinde geleneksel bir gösteri sanatı olarak geleceğe miras bırakılmış. Bu özel internet sitesinde tanıtılan "Hiroshima Kagura", Japonya'nın Hiroshima vilayetine özgü bir kagura’dır. Dramanın eklenmesiyle sahnede icra edilmek üzere özgün bir şekilde gelişmiştir ve hem kutsal hem de eğlenceli bir sahne sanatı olarak Japonya dışından da ilgi görmektedir.

Özel Internet Sitesi (23 Şubat, saat 10:00'dan itibaren yayındadır.):

Yayın Süresi: 23 Şubat 2022, saat 10:00 – 23 Mart 2022, saat 23:59

Eser ve Yapım: Japonya Tanıtma Vakfı (Japan Foundation)

Plan Prodüksiyon: RCC Culture Center

Rol alanlar: Hiroshima Kagura Topluluğu, Miyanoki Kagura Topluluğu, Kinshou Kagura Topluluğu, Kuwata Tenshi Kagura Topluluğu

Desekleyenler: Hiroshima Büyük Kent Konseyi “Kagura” Kentleşme İstişare Kurulu, Japonya Büyükelçiliği