Jurassic World | Hakimiyet 10 Haziran’da sinemalarda!

Jurassic World: Hakimiyet filmi 10 Haziran’da sinemalarda!



Tüm dünyayı kapsayan cesur, doğru zamanında ve nefes kesici yeni bir macera olan Jurassic World Hakimiyet’te Chris Pratt ile Bryce Dallas Howard’a Akademi® ödüllü Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill eşlik ediyor.

Tür: Epik Aksiyon Macera

Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong, Omar Sy, Isabella Sermon, Campbell Scott, Justice Smith, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda

Yönetmen: Colin Trevorrow

Senaryo: Emily Carmichael & Colin Trevorrow

Hikaye: Derek Connolly & Colin Trevorrow, uyarlanan karakterlerin yaratıcısı Michael Crichton

: Frank Marshall p.g.a, Patrick Crowley p.g.a.

İdari yapımcılar: Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire, Colin Trevorrow

Bu yaz, iki nesil ilk kez bir araya gelirken, Jurassic Devri’nin destansı sonunu deneyimleyin.

Tüm dünyayı kapsayan cesur, doğru zamanında ve nefes kesici yeni bir macera olan Jurassic World Hakimiyet’te Chris Pratt ile Bryce Dallas Howard’a Akademi® ödüllü Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill eşlik ediyor.

Jurassic World’ün mimarı ev yönetmeni Colin Trevorrow’dan gelen Hakimiyet, Nublar’ın yok edilmesinin dört yıl sonrasında geçiyor. Dinozorlar artık tüm dünyada insanlarla birlikte yaşıyor ve avlanıyor. Bu hassas denge, geleceği yeniden şekillendirecek ve insanların artık tarihin en korkunç yaratıklarıyla paylaştıkları gezegeni uç yırtıcılara bırakıp bırakmayacaklarını belirleyecek.

Universal Pictures ve Amblin Entertainment’tan Jurassic World Hakimiyet, değeri 5 milyon doların üstünde olan seriye keşfedilmemiş topraklar, hiç görülmemiş dinozorlar, tehlikeli aksiyon ve şaşırtcı görsel efektler getiriyor.

Filmde yer alan yeni oyuncular DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), Emmy adayı Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) ve Campbell Scott (İnanılmaz Örümcek Adam 2). Filmde rolünü tekrarlayan oyuncular arasında Dr. Henry Wu rolüyle BD Wong, Franklin Webb rolüyle Justice Smith, Dr. Zia Rodriguez rolüyle Daniella Pineda ve Barry Sembenè rolüyle Omar Sy yer alıyor.

Jurassic World Hakimiyet’in yönetmeni Colin Trevorrow, 2015’de 1,7 milyon dolar global hasılat yaparak rekor kıran Jurassic World’ü yönetmişti. Senaryo yazarları Emily Carmichael (Battle at Big Rock) & Colin Trevorrow. Hikaye yazarları Derek Connolly (Jurassic World) ve Trevorrow, uyarlanan karakterlerin yaratıcısı Michael Crichton. Jurassic World Hakimiyet’in yapımcıları, serinin ünlü yapımcıları Frank Marshall p.g.a. ile Patrick Crowley p.g.a. İdari yapımcılar efsanevi, serinin Akademi® ödüllü yaratıcısı Steven Spielberg, Alexandra Derbyshire ve Colin Trevorrow.

Universal Pictures ve Amblin Entertainment sunar, Perfect World Pictures iş birliğiyle, bir Colin Trevorrow filmi.