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Kadıköy'de TESAK buluşmaları

Kadıköy’ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nin (TESAK) Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri “Buluşmalar” başlığıyla her Çarşamba saat 18.00’de TESAK’ta.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:30
Kadıköy'de TESAK buluşmaları

Kadıköy'de TESAK buluşmaları

TESAK Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri’nin Mart – Nisan ayı programı “Buluşmalar” başlığı altında her hafta Çarşamba saat 18.00’de TESAK’ta. İnsani bilimler, felsefe, edebiyat, sanat, alanlar arası karşılaştırma gibi konularda gerçekleşecek söyleşi dizisi ücretsiz katılıma açık.

“Buluşmalar” felsefeci, çevirmen Murat Erşen ve yazar, editör Mustafa Çevikdoğan’ın “Sondan Önce, Sondan Sonra: Edebiyatta ve Felsefede Dünyanın Sonu” konulu söyleşisiyle 4 Mart Çarşamba günü açılışını yapacak.

MART PROGRAMI

Her hafta Çarşamba günü iki konuşmacının katılacağı söyleşi dizisinin Mart programı Beliz Güçbilmez ve Onur Saylak’ın, “Tiyatro ve Sinema İlişkisine Bugünden Bakmak”; Tuğçe Isıyel ve Mustafa Avcı’nın, “Sessizlikten Gürültüye”; Seval Şahin ve Özgür Taburoğlu’nun “Tanpınar Okumaları: Talih ve Bilinçdışı” konu başlıklarıyla devam edecek.

NİSAN PROGRAMI

Sosyal, bilimsel ve güncel içeriklerle hazırlanmış “Buluşmalar” programının Nisan ayı programı ise şöyle: Program Esra Aliçavuşoğlu ve Marvus Graf’ın “Çağdaş Sanatın Tuhaf Stratejileri” başlıklı söyleşisiyle başlıyor. Nisan ayı boyunca her hafta Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşecek program C. Cengiz Çevik ve Armağan Ekici’nin “Çeviri Kültürü”; Türkay Demir ve Hakan Bıçakçı’nın “Tekinsiz Durum: Kişinin Kendisiyle Karşılaşması”; Çimen Günay ve Erkol-Fatih Artvinli’nin “Öteki: Deli ve Edebi”; Tülin Ural ve Hakan Kaynar’ın “Gündelik Hayatımızın Tarihi: Şehir ve Modernleşme” söyleşileriyle devam edecek.

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KadıköyTesak
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