Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışmasına Başvurular Başladı



Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’e başvurular başladı. Kadınların hayata bakış açılarını fotoğraflarıyla yansıttıkları, 18 yaş ve üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçıların katılabildiği yarışmanın başvuruları, 11 Mart’a kadar devam edecek.

Türkiye’nin en çok ilgi gören fotoğraf yarışmalarından biri olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2020 için başvurular başladı. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve bugüne kadar 19 bini aşkın katılımcının, 75 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı yarışmaya başvurular Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla 18 yaş üzeri tüm amatör ve profesyonel kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafla yarışmaya katılabiliyor.

Bu yılki seçici kurulda fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Güler Ertan, fotoğraf muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer alıyor.

Sonuçları 3 Nisan 2019 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in internet sitesinde ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde yayınlanacak olan yarışmanın birincisi 7.000 TL, ikincisi 5.000 TL, üçüncüsü 3.000 TL ödül alırken, 3 eser de 1.000 TL değerinde mansiyon ödülünün sahibi olacak. Ayrıca sergileme alan eser sahipleri 350 TL ödül kazanacak.

Başvurular aşağıdaki adres üzerinden yapılabiliyor:

https://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=444

https://www.anadoluhayat.com.tr/kadin-gozuyle-hayattan-kareler