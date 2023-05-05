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Kadın Sanatçılarımız Los Angeles’ta LACMA’da

Los Angeles’ta açılan “Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond“ sergisinde altı kadın sanatçımız ülkemizi temsil ediyor.

05 Mayıs 2023 Cuma 18:05
Kadın Sanatçılarımız Los Angeles’ta LACMA’da

Kadın Sanatçılarımız Los Angeles’ta LACMA’da

 Amerika Birleşik Devletleri’nin batı yakasının en büyük sanat müzesi olan LACMA (Los Angeles County Museum of Art) 23 Nisan’da açılan sadece kadın sanatçıların eserlerinden oluşan “Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyondsergisinde Türkiye’den de çağdaş kadın sanatçılar yer alıyor.

Asya’dan Afrika’ya uzanan coğrafyadan 42 kadın sanatçının 75 eserinden oluşan ve 24 Eylül tarihine kadar sürecek sergiye ülkemizden Kezban Arca Batıbeki , Azade Köker, İnci Eviner,  DICE KAYEK ( Ayşe- Ece Ege) ve Gülay Semercioğlu eserleriyle katılıyorlar.

Sergi kapsamında Kezban Arca Batıbeki’nin Feud diptiği, Azade Köker’in Deconstruction (Venus) heykeli, DICE KAYEK ( Ayşe- Ece Ege’nin) Dome eseri, İnci Eviner’in Harem videosu ve Gülay Semercioğlu’nun ‘The flower inside me’ ve ‘The red seed’ eserleri Kaliforniyalı sanatseverlerle buluşuyor.

19 Nisan’da gerçekleşen sergi açılışına katılan Kezban Arca Batıbeki ve Ayşe- Ece Ege sanat eleştirmenleri ve LACMA üyesi sanatseverlerden büyük ilgi gördüler. 

Kezban Arca Batıbeki’nin sergide yer alan diptik resmi ‘Feud’ ve Azade Köker’in Venus heykeli müze koleksiyonuna dahil edildi. 

 Serginin küratörü, LACMA İslam Eserleri Bölümü Başkanı Dr. Linda Komaroff sergi ile ilgili şunları ifade etti: ‘Farklı kuşak ve disiplinden gelen sanatçıları içeren sergimizdeki her eser katılan sanatçıların kişisel ve temsil ettiği coğrafyadaki kaygılarını, sosyal ve politik dönüşümleri gösterirken onları sanat aracılığıyla evrensel bir boyuta taşıyorlar. Kendini ifade eden her sanatçı aynı zamanda dünyadaki kadınları da destekliyor, güçlendiriyor ve hak ettikleri yerlere ulaşmalarını sağlıyor.’ 


LACMA Müzesi Direktörü Micheal Goven ise oluşturulan koleksiyonun önemine dikkat çekerek ‘LACMA, Ortadoğu ve çevresindeki ülke sanatçılarının en geniş koleksiyonunu barındırıyor. Sergide yer alacak ve koleksiyonumuza yeni katılan eserler bize bölgedeki kadın sanatı alanında yeni perspektifler sunuyor. Sergiyi Los Angeles ve çevresi için çok önemli buluyoruz’ 

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