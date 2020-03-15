Kadının Gücü Koleksiyonu tanıtıldı



"Güç; kadındır" mottosuyla 16 parçalık kapsül koleksiyonu tanıtan Miss İstanbul Bijoux markasının yaratıcısı, tasarımcı Saadet Demir,

“Önemli olan kadının kendinde var olan bu gücü keşfetmesidir. Keşif başladığında kadının gücü üretime, üretim berekete dönüşür, bizde yeni koleksiyonumuzda bunu betimledik” şeklinde konuştu.

Davete dünyaca ünlügibi ünlü isimler katıldı.

Kadının gücünü yansıtan kapsül koleksiyon; gümüş, pirinç ve altın kaplama seçenekleriyle takı severlerin beğenisine sunuldu.

İstanbul'un doğu ve batı senteziyle harmanlanmış kültür zenginliğinden ilham alan Miss Istanbul Bijoux markasının tarihi yarım adada başlayan serüveni, kaliteli ürün uygun fiyat stratejisiyle ulaşılabilir lüksü yaratma çabasını sergiliyor.