Kafes 26 -27 Ekim'de İstanbul'da gösterime giriyor

Antalya Film Festivali’nden iki ödülle dönen “KAFES” filmi, 9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında 26 Ekim’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda, 27 Ekim’de de Kadıköy Sineması’nda gösterime girecek. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Tarhan Karagöz’ün “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü Özay Fecht’in de “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldığı KAFES filmi, İstanbul seyircisi ile buluşuyor. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film Ödülü” için yarışacak olan KAFES, 26 Ekim’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda saat 18.30’da perdeye çıkacak. Film 27 Ekim’de de Kadıköy Sineması’nda saat 13.00’de gösterimde olacak. Yönetmen, senarist, fotoğraf sanatçısı Cemil Ağacıkoğlu’nun dördüncü uzun metraj filmi “KAFES”, on kişilik bir teknik ekiple çekildi. Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Özay Fecht, Mehmet Esen, Sema Poyraz, Sencar Sağdıç, Sonat Dursun, Görkem Yeltan, Gökhan Soylu, Erkan Atbaş, Maria Gavril, İlyas Özçakır’ın rol aldığı film, sıra dışı senaryosu ve hikâye kurgusuyla ön plana çıkıyor. Eski polis memuru Hasan, işini kaybettikten sonra İstanbul’un arka sokaklarında, kimsesizlerin ve göçmen kadınların konakladığı bir motelde çalışmaya ve yaşamaya başlar. Motel sakinlerinden 50’li yaşlarındaki İlona ile arkadaş olur. Hasan’ın amacı avukat için gereken parayı biriktirip, mahkemede adını temize çıkarıp mesleğine geri dönmektir. Meslekten atılması için kendisine tuzak kurduğunu düşündüğü eski arkadaşı Yahya’yı takip eder. Mahalledeki bir cinayet ve İlona’nın ansızın kaybolması Hasan’ın içindeki karanlığı ve paranoyayı büyütür. Çaresiz bir anında Yahya’dan yardım ister, fakat Yahya hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden yardım etmeyi reddeder. Adaletin sağlanacağına dair inancını tümden yitiren Hasan, Yahya ile hesabını kendisi kapatmaya karar verir. Yapımcılığını Sezgi Üstün San’ın üstlendiği, Sezz Film yapımı KAFES, yönetmen ve senarist Reis Çelik’in başkanlık edeceği Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus için yarışacak. vegajanas KAFES Süre: 90 dakika / Türkçe Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu Senaryo: Cemil Ağacıkoğlu Yapımcı: Sezgi Üstün San (Sezzfilm) Oyuncular: Tarhan Karagöz (Hasan) Murat Kılıç (Yahya) Özay Fecht (Ilona) Görkem Yeltan (Aysel) Mehmet Esen (Turgut) Sema Poyraz Sencar Sağdıç Görkem Yeltan Gökhan Soylu Sonat Dursun Erkan Atbaş Maria Gavril İlyas Özçakır Görüntü Yönetmeni: Fırat Lita Sözbir Kurgu: Osman Bayraktaroğlu Sanat Yönetmeni: Arzu Ağacıkoğlu Yardımcı Yönetmen: Hale Tümer Uygulayıcı Yapımcı: Cem Baza Ses Miksaj: Yalın Özgencil (PostBıyık) Renk Düzeltme: Ercan Küçük CEMİL AĞACIKOĞLU 1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında Hasırın Öyküsü isimli ilk fotoğraf sergisini açtı. Sonrasında 4’ü fotoğraf kitabı olarak yayınlanmış 10’dan fazla karma ve kişisel footğraf sergisi açtı. 1995 yılında Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) tarafından Artiste Fiap (AFIAP), 2000 yılında ise Excellence Fiap (EFIAP) ünvanları verildi. 1995 yılından bugüne kadar uluslararası birçok sergi ve bienale davet edilen Ağacıkoğlu, işleriyle Pakistan, Hong Kong, İsviçre, İtalya, Avusturya gibi ülkelerde ödül ve madalyaya layık görüldü. 2000’li yıllardan itibaren video & müzik klip çalışmalarına başladı ve 2005 – 2008 yılları arasında 4 kısa film çekti. İlk uzun metraj filmi “Eylül”’ü 2010 yılında gerçekleştiren yönetmen, bu filmiyle 18. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Yönetmen dahil 4 ödül kazandı. Eylül, Uluslararası Montreal Film Festivali ve Londra Film Festivali gibi prestijli festivallerin yarışma bölümüne seçildi. 2012 yılında 2. uzun metrajlı filmi “Özür Dilerim”’i çekti. Hamburg, Goa ve Londra Film Festivallerine davet edildi. Ağacıkoğlu 3. uzun metrajlı filmi Tarla’yı 2016 yılında yazıp yönetti. Tarla İstanbul Film Festivali Ulusal yarışmada yer aldıktan sonra Uluslararası prömiyerini Saraybosna Film Festivali Yarışma Bölümünde yaptı. Tarla, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı. 4. uzun metrajlı filmi Kafes 2019 yılında Saraybosna Film Festivali Cinelink – Works In Progress bölümüne seçilmiştir. Film, 2021 Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma finalistlerinden olup prömiyerini 4 Ekim 2021’de yapacaktır. Yönetmen 5. Uzun metrajı Kamış üzerinde çalışmaktadır. Kamış Kültür Bakanlığınca desteklenmiştir ve TRT ortak yapımıdır.