Kamu Programları |Handan Börüteçene | Üç İç Denizin Ülkesi

Kamu Programları: Üç İç Denizin Ülkesi





Kırk yılı aşkın süredir arkeoloji, tarih ve doğa odağında üreten Handan Börüteçene’nin en kapsamlı sergisi "Üç İç Denizin Ülkesi", 14 Nisan’a kadar Salt Beyoğlu’nda ziyarete açık. Sergiye, 28 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek söyleşi ve yuvarlak masa toplantıları eşlik ediyor.

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın Üç İç Denizin Ülkesi sergisi, 1980’lerden günümüze sanatçı Handan Börüteçene’nin üretimine bütünlüklü bir bakış sunuyor. 14 Nisan’a dek Salt Beyoğlu’nda devam eden sergi paralelindeki programlar ile serginin gündeme getirdiği konular tartışmaya açılıyor.

28 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek söyleşi programında, Handan Börüteçene ile sergiyi programlayan Amira Akbıyıkoğlu ve sergi metinlerinin İngilizce çevirisini üstlenen İpek Ulusoy Akgül bir araya gelecek. İşlerinde yeryüzünün belleği ile rüyalarını temel alan sanatçı, üretim sürecine dair anekdotlar paylaşacak. Ayrıca seçili işler üzerinden serginin oluşumu ve genel yaklaşımı değerlendirilecek.

Üç İç Denizin Ülkesi, Börüteçene’nin kaydı tutulmamış, gözden ırak kalıp doğru şekilde muhafaza edilmemiş ve kaybedilmiş işlerine vurgu yaparken Türkiye’de sanat eserlerine yönelik ihmalkâr tavra da dikkat çekiyor. Serginin gündeme getirdiği bu tavra referansla, 6 Nisan Cumartesi günü 12.15-17.00 saatlerinde Açık Sinema’da "Sorumluluklar Üzerine" başlıklı yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek. Ferda Çağlayan, Osman Erden, Ayşe H. Köksal ile Ali Şentürk’ün konuşmacı olarak yer alacağı ilk oturumda, örnek vakalar üzerinden Türkiye’de sanatın maddi belleğinin aşınmasının arkasındaki koşullar değerlendirilecek. Selim Bilen, Behiye Bobaroğlu, Haro Cümbüşyan ve Saliha Yavuz’un katılacağı ikinci oturumda ise sanatçı, temsilci ve koleksiyoncuların sorumlulukları ile aralarındaki ilişki tartışılacak. Herkese açık ve ücretsiz programlar hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org.

Üç İç Denizin Ülkesi, Hakan & Melis Börteçene ve Spot Projects’in destekleri, Asya International Movers (Nakliyat), Dostcam (Prodüksiyon), Eureko Sigorta ve Jotun Boya’nın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

