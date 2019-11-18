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Karşılaştırmalı siyasal ekonomi Devletler, Piyasalar, ve Küresel Kapitalizm 

KÜY politik ekonomi kategorisinde yayımladığı "Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm" isimli kitap raflardaki yerini aldı.

Karşılaştırmalı siyasal ekonomi Devletler, Piyasalar, ve Küresel Kapitalizm 

KÜY politik ekonomi kategorisinde yayımladığı "Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm" isimli kitap raflardaki yerini aldı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:56
Karşılaştırmalı siyasal ekonomi Devletler, Piyasalar, ve Küresel Kapitalizm 


Karşılaştırmalı siyasal ekonomi Devletler, Piyasalar, ve Küresel Kapitalizm 

Koç Üniversitesi Yayınları'nın (KÜY) politik ekonomi kategorisinde yayımladığı "Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm" isimli kitap raflardaki yerini aldı. Warwick Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Bölümü Profesörü Ben Clift'in kaleme aldığı kitap, Esin Soğancılar tarafından Türkçeye kazandırıldı.


Koç Üniversitesi Yayınları, "Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm" isimli kitabı politik ekonomi kategorisinde yayımladı. Warwick Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Bölümü Profesörü Ben Clift tarafından kaleme alınan kitabı, Esin Soğancılar Türkçeye çevirdi.

Karşılaştırmalı siyasal ekonomiyi siyasal ekonomi alanındaki kilit kavramlardan ve kuramsal tartışmalardan oluşan bir çerçeveye yerleştiren kitap, karşılaştırmalı yaklaşımın odağının ve evriminin ayrıntılı bir haritasını çıkarıyor. Ben Clift, karşılaştırmalı siyasal ekonomiyi sistematik bir şekilde uluslararası siyasal ekonomi alanına bağlayarak, birbirine yakın bu iki alan arasında daha sıkı bir etkileşimi savunurken, küresel finansal kriz ve ardından gelen siyasi müdahalelerin peşinden cereyan eden tartışmaları tekrar canlandırarak, karşılaştırmalı siyasal ekonomi alanına bütüncül bir bakış sunuyor.

Ben Clift'in, zengin kuramsal değerlendirmeler, derinlemesine gözlem ve analizlerle, karşılaştırmalı siyasal ekonomi alanının güncel önemini koruduğunu ortaya koyan çalışması, 21. yüzyılın ileri kapitalizmini ve küresel finansal krizden sonraki evrimini anlamak için okuyucuya analitik çerçeve sunuyor.

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