Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Karşıyaka Öğretmenler Lokali | Restorasyon değil sanki soygun

Restore edilen İzmir Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde kaybolan kristal aynalar ve Atatürk tablolarıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

18 Şubat 2022 Cuma 09:43
Karşıyaka Öğretmenler Lokali | Restorasyon değil sanki soygun

Karşıyaka Öğretmenler Lokali | Restorasyon değil sanki soygun

Türkiye genelinde son yıllarda yaşanan restorasyon skandallarına bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Gazetesi Muhammed Özmen imzasıyla İzmir'den önemli bir restorasyon skandalını okurlarıyla paylaştı. Karşıyaka Öğretmenler Lokali’ndeki restorasyonda kaybolan kristal aynalar, Kurtuluş Savaşı dönemine ait orijinal fotoğraflar ve Atatürk tabloları ile ilgili soruşturma tamamlandı. Kristal aynaların kırıldığı, Atatürk tablolarının ise nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi. Ressam Ayla Erdur, “Tarihe yapılan saygısızlığın ve hırsızlığın üzerini örten bu rapor bir skandaldır. Tarihi değerlerimiz kimlerin eline kaldı” diyerek tepki gösterdi.

AÇILIŞI BİNALİ YILDIRIM YAPMIŞTI

İzmir’de 1892 yılında yapılan, 1900’lü yıllarda Levanten lokantası olarak kullanılan daha sonra Halkevi binası, Türk Kültür Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Sanat Merkezi ve son yıllarda ise Karşıyaka Öğretmenler Lokali olarak hizmet vererek birçok tarihi ana tanıklık eden bina, tarihe geçecek bir skandala sahne oldu. 2019 yılında yapılan restorasyonun ardından açılışını AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın yaptığı Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nde tarihi ve sanatsal eserler kayboldu. Dört adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosu restorasyon sonrası kayıplara karıştı.

Son Güncelleme: 18.02.2022 10:59
Anahtar Kelimeler:
Karşıyakaöğretmenler Lokali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alan'da Flamenko
Alan'da Flamenko
Tarkan Geççek Geççek şarkısının sözleri
Tarkan Geççek Geççek şarkısının sözleri
Atölye Modern’den ilkbahar döneminde yepyeni iki program
Atölye Modern’den ilkbahar döneminde yepyeni iki program
Taksim Sanat'ta 'Farazi' buluşmalar başladı
Taksim Sanat'ta 'Farazi' buluşmalar başladı
Opera ve Caz CRR’de Atışıyor
Opera ve Caz CRR’de Atışıyor
Jurassic World | Hakimiyet 10 Haziran’da sinemalarda!
Jurassic World | Hakimiyet 10 Haziran’da sinemalarda!
Belgesel | Sir David Attenborough ile Doğal Dünyanın Olağanüstü Sesleri
Belgesel | Sir David Attenborough ile Doğal Dünyanın Olağanüstü Sesleri
İBB Kent Orkestrası ABBA’nın Şarkılarıyla 10 Şubat’ta CRR’de
İBB Kent Orkestrası ABBA’nın Şarkılarıyla 10 Şubat’ta CRR’de
Şairler ve Şarkılar 8 Şubat’ta CRR’de
Şairler ve Şarkılar 8 Şubat’ta CRR’de
Candan Erçetin "Bir Başkadır Benim Memleketim"
Candan Erçetin "Bir Başkadır Benim Memleketim"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim