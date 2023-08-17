Kaş Caz Festivali başlıyor
Kaş Caz Festivali Setur Marina'da başlıyor.Caz’ın büyüleyici ritimleri Kaş’ın ılık rüzgarlarına karışıyor. Muhteşem bir müzikal yolculuğa hazırsanız, Kaş Caz Festivali 25-26-27 Ağustos’ta Setur Marina’da.Müzisyenlerin solo ve grup performansları, misafirlerine denizin kıyısında caz müziği ile unutulmaz bir gece yaşatırken, ılık esintiler ve yıldızlar altında bu yıl da eşsiz geçecek.Festivalin biletleri Biletix'ten temin edilebilir.
Kaş Caz Festivali’nin programı şöyle;
25 Ağustos
18.30 DJ Barthez (JoyFm)
19.30 Enver Muhamedi Trio
20.45 Elif Çağlar Quartet
22.30 Burhan Öçal & İstanbul Jazz Ensemble
26 Ağustos
18.30 DJ Barthez (JoyFm)
20.45 Korhan Futacı
22.30 Jamal Aliyev & Ece Dağıstan
27 Ağustos
18.30 DJ Performans
19.30 Volkan İncüvez&Okan Kaya&Berkan Tilave ''H i s s i k a b l e l v u k u''
20.45 AnahTar
22.30 Birsen Tezer