Kaş Caz Festivali başlıyor

Kaş Caz Festivali Setur Marina'da başlıyor.Caz’ın büyüleyici ritimleri Kaş’ın ılık rüzgarlarına karışıyor. Muhteşem bir müzikal yolculuğa hazırsanız, Kaş Caz Festivali 25-26-27 Ağustos’ta Setur Marina’da.Müzisyenlerin solo ve grup performansları, misafirlerine denizin kıyısında caz müziği ile unutulmaz bir gece yaşatırken, ılık esintiler ve yıldızlar altında bu yıl da eşsiz geçecek.Festivalin biletleri Biletix'ten temin edilebilir.



Kaş Caz Festivali’nin programı şöyle;



25 Ağustos

18.30 DJ Barthez (JoyFm)

19.30 Enver Muhamedi Trio

20.45 Elif Çağlar Quartet

22.30 Burhan Öçal & İstanbul Jazz Ensemble

26 Ağustos

18.30 DJ Barthez (JoyFm)

19.30 Social Inclusion Band

20.45 Korhan Futacı

22.30 Jamal Aliyev & Ece Dağıstan

27 Ağustos

18.30 DJ Performans

19.30 Volkan İncüvez&Okan Kaya&Berkan Tilave ''H i s s i k a b l e l v u k u''

20.45 AnahTar

22.30 Birsen Tezer