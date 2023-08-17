Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kaş Caz Festivali başlıyor

 Kaş Caz Festivali Setur Marina'da başlıyor.

17 Ağustos 2023 Perşembe 11:45
Kaş Caz Festivali başlıyor

Kaş Caz Festivali başlıyor

   Kaş Caz Festivali Setur Marina'da başlıyor.Caz’ın büyüleyici ritimleri Kaş’ın ılık rüzgarlarına karışıyor. Muhteşem bir müzikal yolculuğa hazırsanız, Kaş Caz Festivali 25-26-27 Ağustos’ta Setur Marina’da.Müzisyenlerin solo ve grup performansları, misafirlerine denizin kıyısında caz müziği ile unutulmaz bir gece yaşatırken, ılık esintiler ve yıldızlar altında bu yıl da eşsiz geçecek.Festivalin biletleri Biletix'ten temin edilebilir.

Kaş Caz Festivali’nin programı şöyle;

 25 Ağustos

18.30 DJ Barthez (JoyFm)

19.30 Enver Muhamedi Trio

20.45 Elif Çağlar Quartet

22.30 Burhan Öçal & İstanbul Jazz Ensemble

26 Ağustos

18.30 DJ Barthez (JoyFm)

19.30 Social Inclusion Band

20.45 Korhan Futacı

22.30 Jamal Aliyev & Ece Dağıstan

27 Ağustos

18.30 DJ Performans

19.30 Volkan İncüvez&Okan Kaya&Berkan Tilave ''H i s s i k a b l e l v u k u''

20.45 AnahTar

22.30 Birsen Tezer

Son Güncelleme: 17.08.2023 11:49
Anahtar Kelimeler:
Kaş Caz FestivaliSetur Marina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tukaş yaz konserleri başlıyor
Tukaş yaz konserleri başlıyor
Madrigal Konseri Şile’yi coşturdu
Madrigal Konseri Şile’yi coşturdu
Bodrum Opus Müzik Festivali | Ormanın sesi, Müziğin Rüyası
Bodrum Opus Müzik Festivali | Ormanın sesi, Müziğin Rüyası
Güneydoğu Avrupa'da Hun öncesi Türkler
Güneydoğu Avrupa'da Hun öncesi Türkler
Sertab Erener & Emre Kula ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda!
Sertab Erener & Emre Kula ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda!
Belgesel | BBC Earth ile Dünya’yı ve daha fazlasını keşfedin
Belgesel | BBC Earth ile Dünya’yı ve daha fazlasını keşfedin
Boğaziçi Üniversitesi’nden Depreme Dayanıklı Şehirler Sergisi 
Boğaziçi Üniversitesi’nden Depreme Dayanıklı Şehirler Sergisi 
Pera Öğrenme'den fotoğraf merakınıza ustalık katacak atölye programı
Pera Öğrenme'den fotoğraf merakınıza ustalık katacak atölye programı
 İstanbul'da bir ilk | Koro Festivali
 İstanbul'da bir ilk | Koro Festivali
Yasmin Levy konseri Vadi Açıkhava'da
Yasmin Levy konseri Vadi Açıkhava'da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim