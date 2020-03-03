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Kazılı Kuyum’un kayıt hikayesi Yüzyüzeyken Konuşuruz kanalında yayında

Yüzyüzeyken Konuşuruz, hala listelerde üst sıralarda yerini koruyan Kazılı Kuyum şarkısının kayıt hikayesini grubun youtube kanalında müzikseverlerle buluşturuyor.

03 Mart 2020 Salı 09:26
Kazılı Kuyum’un kayıt hikayesi Yüzyüzeyken Konuşuruz kanalında yayında

Kazılı Kuyum’un kayıt hikayesi Yüzyüzeyken Konuşuruz kanalında yayında

Alternatif müziğin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, çok sevilen ve hala listelerde üst sıralarda yerini koruyan Kazılı Kuyum şarkısının kayıt hikayesini grubun youtube kanalında müzikseverlerle buluşturuyor.

Sony Music etiketiyle yayınlanan ve Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydedilen sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi Yüzyüzeyken Konuşuruz imzalı Kazılı Kuyum, grubun 8 yıllık müzik yolculuklarında ilk kaydedilen analog şarkı olma özelliği taşıyor. Mert Medeni prodüktörlüğünde kaydedilen şarkının Joey DiConcetto yönetmenliğinde çekilen bu özel kayıt yolculuğu, izleyeni Yüzyüzeyken Konuşuruz dünyasına davet ediyor.

Bu zamana kadar AWOLNATION, Beartooth, The Aces ve Warm Brew gibi uluslararası arenada başarı yakalayan isimlerin kayıt alma şansı yakaladığı New York’ta bulunan Red Bull Müzik Stüdyoları’ndaki kayıt hikayesinin yer aldığı video, Yüzyüzeyken Konuşuruz youtube kanalında yayında.

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Anahtar Kelimeler:
Kazılı KuyumYüzyüzeyken KonuşuruzSony Music
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