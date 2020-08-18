Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde
Kerki Solfej’in organizasyonuyla Harbiye'nin ilham veren atmosferinde üst üste iki gün sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu, önemli müzisyenlerden oluşan orkestrası ve güçlü performansıyla akıllarda iz bırakacak iki konsere daha imza atacak.
Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Petek Pansiyon albümü ile Cem Pilevneli, Kara Elmas albümüyle de Duygu Soylu Kenan Doğulu’dan önce sahne alacak. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilecek konserlerde, dinleyicileri eğlence ve dans dolu bir performans bekliyor.
Kenan Doğulu’dan Sevenlerine Büyük Sürpriz: En Sevilen Şarkılarından Yosun’un Remix Versiyonunu İlk Kez Harbiye Sahnesinde Seslendirecek
Kenan Doğulu, 21 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda çıkacak olan Yosun şarkısının remix versiyonunu, Harbiye konserinde seslendirecek. Sevenlerinin ilk defa canlı olarak dinleyeceği ve Türkiye'nin başarılı DJ ve prodüktörlerinden Aytaç Kart tarafından hazırlanan "Yosun (Aytaç Kart Remix)" tüm müzik listelerinde yerini almaya hazırlanıyor.
Müzik kariyerinde yayınladığı birçok single ve Mahmut Orhan, Gökhan Türkmen ve İlyas Yalçıntaş gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle gündeme gelen Aytaç Kart tarafından new-age elektronik müzik öğeleriyle hazırlanan Yosun remix'i, prodüktörün ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile ilk kez bir araya geldiği proje olma özelliğini taşıyor.
KENAN DOĞULU – YOSUN (AYTAÇ KART REMIX)
Hatalarınla pişmanlıklarınla gel
Düzeltiriz hepsini birer birer
Kızgınlıklarınla kırgınlıklarınla gel
Altından kalkarız beraber
Yalnız değil yenik değil
Çaresiz hiç değilsin
Suç ortağım dizinin dibindeyim
Hayat sana insafsızca
Ne kadar tuzak kursa da
Yosun gözlerine fedaiyim
Emrindeyim
Utançlarınla en gizlilerinle gel
Hallederiz hepsini geçer gider
Savaşlarınla haksızlıklarınla gel
Doğru yolu buluruz buluştururuz yeniden
Zarar değil ziyan değil
Hepsi de kor zor anı
İnsanız var elbet hata payı
N’olmuş yani olmuş bitmiş
Zaten bu dünya fani
Yasla başını göğsüme
Cennet baki
Yosun Remix Künye
Söz & Müzik: Kenan Doğulu
Düzenleme & Miks: Aytaç Kart
Mastering: Sage Audio
Akustik Gitar: Caner Güneysu
Yaylılar: Onur Nar Yaylı Grubu
Yaylı Aranjman: Ozan Doğulu