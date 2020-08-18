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Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde

Bu yaz sevenleriyle ilk kez arabalı konserlerle buluşan Kenan Doğulu, 20-21 Ağustos’ta İstanbul'un en önemli konser mekanlarından olan Harbiye’de dinleyicileriyle tek yürekten şarkılar söyleyecek.

18 Ağustos 2020 Salı 08:46
Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde

Kenan Doğulu 20 - 21 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde 

Kerki Solfej’in organizasyonuyla Harbiye'nin ilham veren atmosferinde üst üste iki gün sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu, önemli müzisyenlerden oluşan orkestrası ve güçlü performansıyla akıllarda iz bırakacak iki konsere daha imza atacak.

Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Petek Pansiyon albümü ile Cem Pilevneli, Kara Elmas albümüyle de Duygu Soylu Kenan Doğulu’dan önce sahne alacak. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilecek konserlerde, dinleyicileri eğlence ve dans dolu bir performans bekliyor.

Kenan Doğulu’dan Sevenlerine Büyük Sürpriz: En Sevilen Şarkılarından Yosun’un Remix Versiyonunu İlk Kez Harbiye Sahnesinde Seslendirecek

Kenan Doğulu, 21 Ağustos Cuma günü tüm dijital platformlarda çıkacak olan Yosun şarkısının remix versiyonunu, Harbiye konserinde seslendirecek. Sevenlerinin ilk defa canlı olarak dinleyeceği ve Türkiye'nin başarılı DJ ve prodüktörlerinden Aytaç Kart tarafından hazırlanan "Yosun (Aytaç Kart Remix)" tüm müzik listelerinde yerini almaya hazırlanıyor.

Müzik kariyerinde yayınladığı birçok single ve Mahmut Orhan, Gökhan Türkmen ve İlyas Yalçıntaş gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle gündeme gelen Aytaç Kart tarafından new-age elektronik müzik öğeleriyle hazırlanan Yosun remix'i, prodüktörün ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile ilk kez bir araya geldiği proje olma özelliğini taşıyor.

KENAN DOĞULU – YOSUN (AYTAÇ KART REMIX)

Hatalarınla pişmanlıklarınla gel

Düzeltiriz hepsini birer birer

Kızgınlıklarınla kırgınlıklarınla gel

Altından kalkarız beraber

Yalnız değil yenik değil

Çaresiz hiç değilsin

Suç ortağım dizinin dibindeyim

Hayat sana insafsızca

Ne kadar tuzak kursa da

Yosun gözlerine fedaiyim

Yüzün gülene kadar

Emrindeyim

Utançlarınla en gizlilerinle gel

Hallederiz hepsini geçer gider

Savaşlarınla haksızlıklarınla gel

Doğru yolu buluruz buluştururuz yeniden

Zarar değil ziyan değil

Hepsi de kor zor anı

İnsanız var elbet hata payı

N’olmuş yani olmuş bitmiş

Zaten bu dünya fani

Yasla başını göğsüme

Cennet baki

Yosun Remix Künye

Söz & Müzik: Kenan Doğulu

Düzenleme & Miks: Aytaç Kart

Mastering: Sage Audio

Akustik Gitar: Caner Güneysu

Yaylılar: Onur Nar Yaylı Grubu

Yaylı Aranjman: Ozan Doğulu

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