Kenan Doğulu'dan Harbiye'de muhteşem konser



Sezon boyunca verdiği konserlerle Türkiye’nin dört bir yanında sevenlerini müziğe ve eğlenceye doyuran Kenan Doğulu 4 Ekim Salı akşamı, KerkiSolfej organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava BtcTurk PRO Sahnesi’nde görkemli bir konsere daha imza attı.

Yaz boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde verdiği onlarca konserde binlerce seyirci ile buluşan başarılı müzisyen Kenan Doğulu dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha dinleyicileriyle buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Doğulu, Açıkhava’nın etkileyici atmosferinde izleyicilerine hafızalara kazınacak bir sonbahar akşamı yaşattı.

Muhteşem sahne performansı ile adından sıklıkla söz ettiren Kenan Doğulu, sahne şovları ve şarkılarıyla geceyi aydınlattı. Sevilen şarkıcı tüm zamanlara damga vuran, hit parçalarını kalabalık ile seslendirdi. Geceye geçtiğimiz yazın sevilen şarkısı “Bumaya” ile başlayan Doğulu, “Boş Sayfa” “Aşk İle Yap” ve “Hezarfen” gibi en beğenilen ve son dönemde ses getiren hitlerini müzikseverler için söyledi.

Kenan Doğulu, sevenleri için muhteşem Harbiye akşamına yakışacak bir sürpriz de hazırladı. Konuk sanatçı olarak Ege Çubukçu’yu sahnesinde ağırlayan Doğulu, Çubukçu ile düet yaptıkları yeni parçaları “What’s Love” ı ilk kez birlikte canlı olarak seslendirdi.

Kenan Doğulu’nun konserin ilerleyen dakikalarında “Yaramızda Kalsın” şarkısını seslendirerek sahnede genç yaşta kaybettiğimiz başarılı besteci Onur Can Özcan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ankaralı müzisyen Onur Şener’i andığı dakikalar dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Performansının yanı sıra birbirinden şık sahne kıyafetleriyle de adından sıklıkla söz ettiren Kenan Doğulu, ilk olarak “Ila” markası tarafından kendisi için özel hazırlanan, ayna yansımalı beyaz kostümüyle sahneye çıktı. Konserinin ikinci yarısında ise “Burberry” tasarımı bir ceket ve “Swarovski” tasarımı takılarla göz kamaştırdı.



