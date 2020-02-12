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Kendinizi iyi hissetiren yer Sapanca

Türkiye’de ilk kez uygulanan Orman Terapisi, alanında uzman kişiler tarafından verilen Nefes Terapisi ve Yoga dersleri 19 Haziran’a kadar yapılacak olan tüm konaklamalarda indirimli fiyatlarla NG Sapanca’da misafirlerini bekliyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:55
Kendinizi iyi hissetiren yer Sapanca

Kendinizi iyi hissetiren yer Sapanca

   Türkiye’de ilk kez uygulanan Orman Terapisi, alanında uzman kişiler tarafından verilen Nefes Terapisi ve Yoga dersleri 19 Haziran’a kadar yapılacak olan tüm konaklamalarda indirimli fiyatlarla NG Sapanca’da misafirlerini bekliyor.Benzersiz doğası, sessiz ve huzur veren atmosferiyle misafirlerine iyi hissettiren anlar sunan NG Sapanca, Orman Terapisi, Nefes Terapisi ve Yoga dersleriyle misafirlerinin hayatlarında biraz mola vermesini sağlıyor. Alanında uzman kişiler tarafından verilen terapi ve yoga derslerinde misafirler doğa ile bütünleşip kötü enerjiden arınıyorlar.

İyi Enerji Doğanın İçinde

   Şehrin bitmeyen koşuşturmasından kurtulmak isteyenlere özel fırsatlar sunan NG Sapanca, Orman Terapisi, Nefes Terapisi ve Yoga paketleriyle misafirlerini bekliyor. Ozon sauna terapisi, yoga seansı ve sıcak taş masajının da pakete dahil olduğu Nefes Terapisi ve Yoga Paketinde misafirler stresi sağlıklı bir şekilde atıyor. İyi enerjinin bedene işlediği terapilerde dileyenler otelin içinde kapalı alanda da terapiden faydalanabiliyor.

Bedeninizi Orman ile Güçlendirin

   Türkiye’de ilk kez uygulanan Orman Terapisi, NG Sapanca’nın büyüleyici atmosferinde misafirler ile buluşuyor. Özel patika yollarda huzurlu ve sessiz orman yürüyüşü, uzman kişilerle gerçekleştirilen orman terapisi masajı ve ozon sauna terapisi ile misafirler bedenlerini hiç olmadığı kadar dinç ve güçlü hissediyor.

   19 Haziran’a kadar yapılacak tüm konaklamalarda indirimli fiyatlarla Orman Terapisi, Nefes Terapisi ve Yoga dersleri paketlerinden yararlanmak mümkün. İstanbul’a sadece 2 saatlik uzaklıkta bulunan NG Sapanca, huzur kokan doğası, sessiz atmosferi ve kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerini bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
NG Sapanca
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