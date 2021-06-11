Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kerkük Kalesi Bizi Toplar

UNESCO, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, Irak Türklerinin sembolü ve Ortadoğu’nun en eski kalesi olan, Kerkük’te Türkmen varlığı için tarihi bir belge niteliği taşıyan Kerkük Kalesi’nin, UNESCO dünya kültür mirası listesine aday gösterildiği açıklandı.

11 Haziran 2021 Cuma 23:02
Kerkük Kalesi Bizi Toplar

Kerkük Kalesi Bizi Toplar

Dr. Kürşat Çavuşoğlu

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, Irak Türklerinin sembolü ve Ortadoğu’nun en eski kalesi olan, Kerkük’te Türkmen varlığı için tarihi bir belge niteliği taşıyan Kerkük Kalesi’nin, UNESCO dünya kültür mirası listesine aday gösterildiği açıklandı.

Kerkük kalesi Kentsel ve Tarihi Araştırmalar Derneği “Kerkük Kalesi Bizi Toplar” sloganıyla buluşma toplantısı düzenledi. Toplantıya ITC Genel Başkan Yardımcısı ve Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, Irak Türkmen Cephesi (ITCSiyasi Teşkilat Dairesi Başkanı Mardin Gökkaya, TERT TV Genel Müdürü Türkeş Salihi ve çok sayıda akademisyen katıldı. Konuşmacı olarak katılan Dr. Ümit Tokmakçı Kerkük Kalesi hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı

Kerkük Kalesi’nin ve diğer tarihi eserlerin Irak Türkleri için simge teşkil ettiği dile getirildi. Bu eserleri korumak ve tanıtmak da herkesin görevidir.  Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve tanıtılması ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve ortak çalışma vurgusu yapıldı.  

Kerkük kalesi Kentsel ve Tarihi Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Zeynelabidin Ali Safar;Kerkük Kalesi’nin, UNESCO dünya kültür mirası listesine aday gösterilmesi önemli bir gelişmedir. Kalede Irak Türklerine ait onlarca tarihi ev ve tarihi eser bulunuyor. Kaleyi gözbebeğimiz gibi korumalıyız. Kerkük Kalesi sadece ülkemizin değil, beşeriyetin bir incisidir. Bu hem onurlu bir şey hem de bize sorumluluk yüklüyor.” dedi.

“Kerkük’ün her noktasında Türk eserine rastlamak mümkün”

Kerkük, asırlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coğrafyada şekillenmiş Türk kültürünün merkezidir. Bir kentin aidiyeti ve kimliği, o şehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapısıyla da yakından ilgilidir. Bir millet için 'tarihi eser' sahibi olmak, her şeyden evvel bir 'tarihe' sahip olmayı gerektirir.

Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, Nakışlı Minare ve Camisi, Kerkük Redif Kışlası, Kapalı Çarşı (Kayseri), Kilciler Pazarı, Altunköprü, Kırdar Hanı ve Çarşısı, Kerkük Kale Hanı, Mecidiye Sarayı, Sultan Sakı Yatırı, Dakuk Ulu Cami Minaresi, 16 gözlü Taşköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasında rastlamak mümkün. Kerkük’te yaşayan Türkmenlerin dışındaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardır?

Şehrin temellerini oluşturan bu eserler Türkler’ in Kerkük’te ne denli etkiler bıraktığını gözler önüne seren örneklerden yalnızca biridir. Mimari eserlerin yanında edebi eserler ve sanatçılara da bakacak olursak, Kerkük’ün aydın kesimini Türkmenlerin çoğunlukta olduğu bir grubun oluşturduğu görülür. Yani Kerkük özüyle de sözüyle de Türk ilidir. Tüm bunların yanında şehirdeki mahalle ve bölge isimlerinin de tamamının Türkçe olduğunu belirtmek gerekir. Kerkük Türküleri tüm dünyada hangi dille icra ediliyorTürkçe.

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Kürşat Çavuşoğlu

Kerkük'te tarihi Kayseri Çarşısı kundaklandı
Kerkük'te tarihi Kayseri Çarşısı kundaklandı
40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi
40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi
Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmesi tiyatro çıktı
Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmesi tiyatro çıktı
Kerkük'te Türkmenler Nevruz Bayramı'nı kutladı
Kerkük'te Türkmenler Nevruz Bayramı'nı kutladı
Kerkük petrolü yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilecek
Kerkük petrolü yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilecek
'Türkmenleri öldürenlerin bilgileri elimizde'
'Türkmenleri öldürenlerin bilgileri elimizde'
'Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü' Erşad Salihi'ye verildi
'Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü' Erşad Salihi'ye verildi
Türkiye, Kerkük'teki terör eylemlerini kınadı
Türkiye, Kerkük'teki terör eylemlerini kınadı
Anahtar Kelimeler:
Kerkük KalesiKerkük Kalesi Bizi Toplar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür Sanat sektörünün yanında İBB var
Kültür Sanat sektörünün yanında İBB var
Kıraç'ın Milli Takım için bestelediği şarkı tepkilere neden oldu
Kıraç'ın Milli Takım için bestelediği şarkı tepkilere neden oldu
Medical Park Gebze Hastanesi'nde Goblen Sanatı Sergisi
Medical Park Gebze Hastanesi'nde Goblen Sanatı Sergisi
Tayvanlı Türk Sanatçı Melek Kocasinan | Multi Kültürel Pop Sanat serisi akımı
Tayvanlı Türk Sanatçı Melek Kocasinan | Multi Kültürel Pop Sanat serisi akımı
Ahmet Güneştekin | Kutsal Ağaçlar | Zai Yaşam | Bodrum Sergisi
Ahmet Güneştekin | Kutsal Ağaçlar | Zai Yaşam | Bodrum Sergisi
İstanbul Modern | Sanatçı Emilie Giles ile Duyusal Nesne Yapımı atölyesi
İstanbul Modern | Sanatçı Emilie Giles ile Duyusal Nesne Yapımı atölyesi
Belgesel | Antik Mısır'ın Karanlık Sırları BBC Earth’le Aralanıyor
Belgesel | Antik Mısır'ın Karanlık Sırları BBC Earth’le Aralanıyor
İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile müziğin tarihinde yolculuk
İş Sanat’tan “Şefin Tavsiyesi” ile müziğin tarihinde yolculuk
Burcu Perçin ile yağlıboya tekniği atölyesi | İstanbul Modern
Burcu Perçin ile yağlıboya tekniği atölyesi | İstanbul Modern
İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması | 55 Şehirden 1700 başvuru
İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması | 55 Şehirden 1700 başvuru

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim