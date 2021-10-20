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Kesintisiz Müzik Ekim Ayında Populist'te

Müzik ve eğlencenin trend adresi The Populist misafirlerini Ekim ayında da dolu dizgin bir programla ağırlıyor.

20 Ekim 2021 Çarşamba 11:18
Kesintisiz Müzik Ekim Ayında Populist'te

Kesintisiz Müzik Ekim Ayında Populist'te

Kesintisiz müziğin devam ettiği Ekim ayında Hip Pop, Pop & Rock, Funk ve Soul, Disco, ve Raggae tınılarına The Populist’in sevilen isimleri hayat veriyor. Her Pazar %100 plak keyfinin de yer aldığı Ekim ayında The Populist’e mutlaka uğrayın. 

Şehrin iyi müzik, iyi yemek ve gerçek eğlence noktası The Populist, Ekim ayında da kesintisiz müziğe ev sahipliği yapıyor. The Populist’in yoğun ilgi gören DJ performanslarında bu ay yepyeni bir isim de yer alıyor. Ekim ayında müzikseverlerle buluşan Gökhan Şen’e, Daddy E, Kaan Yüceil, Mr Murdoc, Murat Beşer & Ahmet Musluoğlu ve VJ Serdar Orcan gibi başarılı isimler eşlik ediyor.  

The Populist, Türkiye’nin altın madalyalı ilk craft lezzeti Torch Brewery ve tüm craft tatlarıyla iyi yemekten vazgeçemeyenleri bekliyor. Klasik lezzetlere eklenen yepyeni tatlar, craft lezzetlerle birleşerek kesintisiz müziğe eşlik ediyor. Oktoberfest’e özel craft lezzetler Ekim ayı boyunca da The Populist’te kaçıranları bekliyor. Geniş avlusu ve keyifli terasıyla yılın son sıcak havalarını kaçırmak istemeyenler için keyifli alternatif alanlar sunan The Populist, %100 eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor.  


Ekim ayı boyunca kesintisiz müziğin tadını The Populist’te çıkarmak için Yapı Kredi bomontiada’yı mutlaka ziyaret edin.

Ekim ayında The Populist’te

8 Ekim Cuma Daddy E - Hip-Hop-R&B // %100 Plak

9 Ekim Cumartesi Murat Beşer & Ahmet Musluoğlu - Neo Discoteque 

10 Ekim Pazar Soulbrother Funk-Soul-R&B-Disco

15 Ekim Cuma Nadir Duman Pop-Rock-Alternative

16 Ekim Cumartesi Mr Murdoc 80's - 90's Pop-Rock

17 Ekim Pazar Murat Beşer 70s-80s-90s // %100 Plak

22 Ekim Cuma VJ Serdar Orcan - 80’s-90’s-00’s Pop&Rock

23 Ekim Cumartesi Kaan Yüceil - Let's Groove Tonight

24 Ekim Pazar Ras Memo b2b Da - Frogg Raggae // %100 Plak

29 Ekim Cuma Levent Şen & Gökhan Şen - Pop-Disco-Funk 

30 Ekim Cumartesi Flick-U - Indie-Dance-Pop-Rock

31 Ekim Pazar Soulbrother Funk-Soul-R&B-Disco // %100 Plak

Her Pazar Plak nostaljisi The Populist’te 

Son Güncelleme: 20.10.2021 15:39
Anahtar Kelimeler:
The PopulistPopulist
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