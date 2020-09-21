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Kezban Arca Batıbeki’nin Yolda II isimli solo sergisi açıldı!

Kezban Arca Batıbeki’nin, Yolda II (On The Road II) isimli solo sergisi Artcrowdistanbul Online Galerisi’nde başladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:50
Kezban Arca Batıbeki’nin Yolda II isimli solo sergisi açıldı!

Kezban Arca Batıbeki’nin Yolda II isimli solo sergisi açıldı!

Geçtiğimiz 16 Eylül tarihinde açılan ve 2 ay süreyle çevrimiçi olarak izlenebilecek sergi, yaşadığımız Pandemi sürecinde ‘yol’a duyduğumuz özlemi dile getiren özel bir seçki ile izleyici karşısına çıkıyor.

1984’ten bu yana, farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan, Türkiye’de Güncel sanatın değerli isimlerinden Kezban Arca Batıbeki; “Yolda II (On The Road II)” isimli ilk ‘online’ kişisel sergisi ve sergi için Timuçin Unan tarafından hazırlanan kitabıyla sanatseverlerle buluşuyor! Sergi; 16 Kasım 2020’ye kadar Artcrowdistanbul Online Galerisi’nde gezilebilir.

Küratörlüğünü Cue Art Space kurucusu Aslı Biçer’in üstlendiği Online sergide; Kezban Arca Batıbeki' nin, geçmiş dönemde hiç görülmemiş ve pandemi sürecinde, sergiye özel ürettiği 28 dijital fotoğraf-kolaj eseri yer alıyor.

Derya Yücel tarafından kaleme alınan sergi yazısında: ‘Yol ayrımında beliren tavus kuşları, ışıltılı bir lobide ya da bir otel odasında bekleyen kadınları, bir gösterinin ortasındaki kabare dansçıları ya da zamanın durduğu bir caddede dikilen gizemli figürleri olsun Kezban Arca Batıbeki’nin yola düşen imgeleri, o ana ve mekana dair bir parıltı yakalamak ve belki de çoktan unutulmuş an içinde geleceği yeniden keşfedebileceğimiz bir incelikle dokumak için var olur. İzleyici, sanatçının bize açtığı her bir sahnede o “an”ın yakın duygusal bağını elde ederken aynı zamanda uygun mesafeyi tesis edebileceği bir özgürlük alanı da yakalayabilir. Çünkü, Batıbeki’nin fotoğraflarında zamanın ve mekanın sabitlendiği o hareketsiz dünya kendini izleyiciden bağımsız bir biçimde sunar’ diyor.

Kezban Arca Batıbeki "On The Road II" başlıklı solo sergisinin çıkış noktasını; “Toplumca evde oturduğumuz pandemi döneminde, hemen herkesin yolculuklarda çekilen fotoğraflarını; sosyal medyada, sanki o günleri bir daha yaşayamayacakmış gibi içlenerek paylaştıkları dönemden esinlendim. Çektiğim binlerce yolculuk fotoğrafı arasından bana ilham verenlerini seçip ve tabii kendi üslubumdan uzaklaşmadan yeniden yorumlayarak bir seri oluşturdum . “ sözleriyle aktarıyor.

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