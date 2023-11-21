Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda devam ediyor
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 'Kısa Metraj Belgesel Film' ve 'Kısa Metraj Kurmaca Film' gösterimleri; 21 ve 22 Kasım 2023 günlerinde, 14.30 ve 17.00 saatlerinde İBB Beyoğlu Sineması'nda izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
'Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film' Yarışması’nda 10 film yarışacak
Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler 'Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak. İkinci yılına giren 'Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışması' nda da 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.
13. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI
Adalet Arayışı
Searching For Justice
DCP / Renkli Color / 24’
Boşnakça, İngilizce; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
Bosna Hersek, Hollanda, 2023
Yönetmen Director
Ado Hasanović
Senaryo Screenplay
Nadia Sonneveld, Chiara Cruciatti, Ado Hasanović
Oyuncular Cast
Irma Hasanović, Alma Mustafić, Mumin Mehić
Leiden ve Saraybosna üniversitelerinin hukuk öğrencileri, Srebrenitsa'da soykırımdan kurtulanlar için adaletin sadece hukuki hesap verebilirlikle değil, aynı zamanda soykırımın tanınmasıyla da ilgili olduğunu keşfediyor.
Beyaz Dağın Çocukları
Children Of The White Mountain
DCP / Renkli Color / 20’
Türkçe; İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Yalçın Çifçi
Senaryo Screenplay
Yalçın Çifçi
Oyuncular Cast
Halil İbrahim Algan
Soğuk ve karlı bir kış mevsiminde Anadolu'da bir köy okulundayız. Mezarlık içindeki köy okulu birçok gizemi içinde barındırıyor.
Hayatımın En Güzel Günü
The Best Day In My Life
DCP / Renkli Color / 15’
Tagalogca; İngilizce Ve Türkçe Altyazılı
Filipinler, Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Semih Sağman
Senaryo Screenplay
Semih Sağman
Teng 40 Yaşında Filipinli bir balıkçıdır. Yaklaşık 32 yıldır balıkçılık yapan Teng ara sıra yaşadığı hayattan sıkılmaktadır. Yaşadığı kasabadan hiç dışarı çıkmamış, 32 yıldır aynı saatte kalkıp aynı nehre gitmiş ve balık avlamaya çalışmıştır. Tüm bu aynılığın içinde Teng’i hayata sımsıkı bağlayan babasının anlattığı bir hikayedir. Akşam eve gittiğinde çocuklarına sarılabildiği her gün Teng için hayatının en iyi günüdür.
Onlar İçin İmroz
It’s Imroz For Them
DCP / Renkli Color / 15’
Türkçe; İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Deniz Devrez
Senaryo Screenplay
Deniz Devrez
İmroz (Gökçeada) Rumlarının başına gelen talihsiz ve üzücü olayların hikayesi.
Suriyeli Kozmonot
The Syrian Cosmonaut
DCP / Renkli Color / 13’
Arapça; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2022
Yönetmen Director
Charles Emir Richards
Senaryo Screenplay
Charles Emir Richards
Oyuncular Cast
Muhammed Faris
Bu, uzaya çıkan ilk Suriyeli olan Muhammed Faris'in hikayesidir. Özgür bir Suriye hakkındaki görüşleri yüzünden hedef haline geldiği için ülkesinden kaçmak zorunda kalır.
Şimdi Ne Olacak?
What Will Happen Now?
DCP / Renkli Color / 19’
Türkçe; İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Mert Eşberk / Mihraç Can Bakıner
Senaryo Screenplay
Mert Eşberk
Işığın kırıldığı topraklarda, ayçiçekleri güne yeniden bakmak için yol arıyor.
Temiz Bir Sayfa
A Clean Slate
DCP / Renkli Color / 14’
İngilizce; Türkçe Altyazılı
Amerika Birleşik Devletleri, 202?
Yönetmen Director
Tran Hoang Calvin
Senaryo Screenplay
Tran Hoang Calvin
Oyuncular Cast
Shanyeill McCloud, Evan Goyke, David Steffen, Karie Elliott
Belgesel, Shanyeill McCloud'un daha önce hapse girmiş kişilerin kayıtlarını sildirmelerine ve hayatlarına yeniden başlamalarına yardımcı olmak için yaptığı çalışmaları anlatıyor.
Ukraynamızın Gökleri
Our Ukrainian Sky
DCP / Renkli Color / 12’
İngilizce; Türkçe Altyazılı
Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, 2023
Yönetmen Director
Bobby Roth
Senaryo Screenplay
Bobby Roth, Nick Roth
Bir grup İngiliz avukat, Rusya ile savaşın ön saflarında yer alan Ukraynalı askerlere kullanılmış kamyonlar götürmek üzere sürpriz bir şekilde örgütleniyor.
Yada Yağmurları
Jade Rain
DCP / Renkli Color / 16’
İngilizce; Türkçe Altyazılı
Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Volkan Durmuş
Senaryo Screenplay
Volkan Durmuş , Doğacan Aktaş
Oyuncular Cast
Serah Mirellees
Serah çalışmak için Uganda'dan Türkiye'ye gelen Afrika'lı bir kadındır. Denediği birçok işin ardından bir hamamda natır olarak calışmaya karar verir. Siyahi olması kadın olması ve aynı zamanda yabancı uyruklu olması sebebiyle karşılaştığı kötü olaylar yüzünden kirlenen ruhunu arındırabilecek midir?
Yeryüzündekiler
Those On Earth
DCP / Renkli Color / 25’
Kürtçe, Türkçe; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2022
Yönetmen Director
Harun Yel
20-30 yıl önce mezarlık olan bir alanı belediye imara açınca, köyden kente göçün yoğun olduğu dönemde insanlar mezarlık alanına ev yapmaya başlıyor. Ama kimse oradaki mezarlara dokunmuyor. Herkes mezarlara saygı gösteriyor ve yapılan her evin kenarında ya da bahçesinde bir mezar kalıyor. Mahalle, toprağın altındakilerle üstündekilerin bir arada yaşadığı bir yer haline geliyor.
13. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ KURMACA FİLM YARIŞMASI
Ben Sen O Biz Siz Onlar
I You He/She We You They
DCP / Siyah Beyaz, Renkli B&W, Color / 5’
Türkçe; İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Sevin Yaman
Senaryo Screenplay
Sevin Yaman
Oyuncular Cast
Remziye Şentürk, Ali Kulaç
2016 ve 2020 yıllarında Türkiye'de, cinsel istismarın evlilik yoluyla affının önünü açabilecek olan yasa tasarısı gündeme geldiğinde, bu durum özellikle kadınlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Failleriyle evlendirilmiş ve yine baskı sonucu evlendirilecek olan kadınlar, seslerini duyurmaktan çekinmediler ve direndiler.
Ben Sen O Biz Siz Onlar, tecavüz failiyle zorla evlendirilen genç bir kızın otorite, yargı, toplum ve aile arasındaki mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlatıyor.
Boykot
Boycott
DCP / Renkli Color / 13’
Farsça ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
İran, 2023
Yönetmen Director
Amin Rafiei Khameneh
Senaryo Screenplay
Solmaz Etemad
Oyuncular Cast
Abolfazl Shirzad, Setayesh Sadeghzadeh, Mostafa Ahadi, Amir Moghimi, Ali Valiani, Farshad Khorsand, Ehsan Azarbahrai, Mohamamad Baghi
Hapiste olan babasını ziyaret etmek isteyen ama oyalandığı için geç kalan bir gencin hikayesi.
Dielli
Dielli
DCP / Renkli Color / 20’
Arnavutça; İngilizce Altyazılı
Kosova, Çekya,2023
Yönetmen Director
Dritero Mehmetaj
Senaryo Screenplay
Dritero Mehmetaj
Oyuncular Cast
Lum Veseli, Agron Shala, Rebeka Qena, Berat Pllana
Dielli hayatını yeniden yoluna koymaya ve bir daha içki içmeyeceğine söz veren babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışır. Babası sözünü tutmayarak birlikte kurdukları her şeyi tehlikeye atana kadar işler yolunda gidiyor gibi görünür.
Kuduz
A Rabia
Rabies
DCP / Renkli Color / 16’
Galiçyaca ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
İspanya,2022
Yönetmen Director
Alberto Díaz
Senaryo Screenplay
Alberto Díaz, Ángela Andrada
Oyuncular Cast
Zoe García De la Torre, Samu Piñeiro Durán, Antonio Durán Morris, María Vazquez, Xose Antonio Touriñan, Gemma do Carmo
Filomena'nın hayatı yoksulluk, yaşanan zorluklar ve çekilen çilelerin belirsizliğiyle sarsılmıştır. 19 yüzyılın sonlarında Galiçya’nın küçük bir köyünde geçen çocukluğu boyunca yaşadığı felaketler karakterine damgasını vuracaktır. Peki ama kaderini değiştirme fırsatı bulabilecek midir?
Sarı
Yellow
DCP / Renkli Color / 13’
Darice ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
Afganistan, Birleşik Krallık, 2023
Yönetmen Director
Elham Ehsas
Senaryo Screenplay
Elham Ehsas
Oyuncular Cast
Afsaneh Dehrouyeh, Elham Ehsas
Taliban kontrolündeki Afganistan'da bir kadın, ilk çarşafını satın almak için Kabil'deki bir mağazaya girer ve belirsiz bir gelecekle yüzleşir.
Sevmekle Alakası Yok
Love Has Nothing To Do With It
DCP / Renkli Color / 15’
İbranice ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı
İsrail, 2022
Yönetmen Director
Yotam Knispel
Senaryo Screenplay
Yotam Knispel
Oyuncular Cast
Hanna Azoulay Hasfari, Yossi Yarom
Rina, ev hapsinde tutulan oğlu Dean'in yüzüne bakamaz. Yarın Dean'in duruşması başlayacaktır. Rina oğlunun yanında durma isteğinden şüphe ederken, bugün onun gözlerinin içine bakmak ve gerçeği duymak zorunda kalacaktır.
Teamül
Tradition
DCP / Renkli Color / 15’
Türkçe; İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Ali Rıza Bayazıt
Senaryo Screenplay
Ali Rıza Bayazıt
Oyuncular Cast
Bekir Behrem, Hilmi Demirer, Hilmi Özçelik, Şükran Aktı
Hurdacı Salim, yeni tanıştığı Terzi Adem'in kayıp kedisini dolaştığı yerlerde aramaya başlar. Sonrasında Terzi Adem'in anısını yaşatmak için otoriteye karşı sesini yükseltmek zorunda kalacaktır.
Tek Yön
One Way
DCP / Renkli Color / 20’
Türkçe; İngilizce Altyazılı
Türkiye,2022
Yönetmen Director
Kerem Yükseloğlu, R.Hakan Arslan
Senaryo Screenplay
Kerem Yükseloğlu, R.Hakan Arslan
Oyuncular Cast
Ali Atay, Müge Duygun, Recep Usta, Erdem Kaynarca, Melissa Değer
Osman, yıllardır kaçtığı bir aile hesaplaşmasını sonlandırmak üzere yola çıkmıştır. Yolda, ön camına bir salyangoz yapışır ve ona zarar vermemek için silecekleri çalıştırmaz, yağmur yağdığında bile... Yol boyunca arabasına otostopçular alır. Bartu ve Güneş evsiz hayvanlara yardım eden iki gençtir. Bir diğer otostopçuysa Esin'dir. Daha sonra arabasına aldığı Muzo ise bir çanta dolusu uyuşturucu taşımaktadır. Osman, polise yakalandıklarında çantanın kendisine ait olduğunu söyler ve kaçamayacağı hapishaneye, vicdanı rahat bir şekilde gider.
Transit
Transit
DCP / Renkli Color / 16’
Arapça; Türkçe ve İngilizce Altyazılı
Irak, 2023
Yönetmen Director
Baqer Al-Rubaie
Senaryo Screenplay
Yasir Mousa
Oyuncular Cast
Asaad Abdul Majeed, Lamar Al-Rubaie
Yakub bir hastanenin istatistik bölümünde çalışır. Savaş sırasında kaybolan kişileri soran mağdur ailelerin telefonlarına cevap verir. Zaman zaman da kendisinde şüphe ve endişe uyandıran bir telefon konuşmasına içerler.
Yolda
On The Way
DCP / Renkli Color / 17’
Türkçe; İngilizce Altyazılı
Türkiye, 2023
Yönetmen Director
Özge Uçar Çığşar
Senaryo Screenplay
Özge Uçar Çığşar
Oyuncular Cast
Şilan Düzdaban, Evren Duyal, Çağla Açar, Halil Demir, Çisel Kuşkan
Aysun, yirmili yaşlarının sonlarında bir yönetmendir. Çekimlerine hazırlandığı filmin oyuncu seçimleri sırasında yurtdışındaki ablası Arzu'dan kargo gelir. Arzu, bir mektup ve Aysun'un on iki yaşındayken çektiği kamera kayıtlarının bulunduğu bir kaset göndermiştir. Kamera kaydında, ailesinin araba yolculuğu bulunmaktadır. Aysun'un çocukluğunda yaşadığı bu olay aynı zamanda yeni çekeceği filmin konusudur.