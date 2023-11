Kısa metraj film gösterimleri İBB Beyoğlu Sineması'nda devam ediyor

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 'Kısa Metraj Belgesel Film' ve 'Kısa Metraj Kurmaca Film' gösterimleri; 21 ve 22 Kasım 2023 günlerinde, 14.30 ve 17.00 saatlerinde İBB Beyoğlu Sineması'nda izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

'Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film' Yarışması’nda 10 film yarışacak

Yine Türk ve Dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler 'Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak. İkinci yılına giren 'Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışması' nda da 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

13. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Adalet Arayışı

Searching For Justice

DCP / Renkli Color / 24’

Boşnakça, İngilizce; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

Bosna Hersek, Hollanda, 2023

Yönetmen Director

Ado Hasanović

Senaryo Screenplay

Nadia Sonneveld, Chiara Cruciatti, Ado Hasanović

Oyuncular Cast

Irma Hasanović, Alma Mustafić, Mumin Mehić

Leiden ve Saraybosna üniversitelerinin hukuk öğrencileri, Srebrenitsa'da soykırımdan kurtulanlar için adaletin sadece hukuki hesap verebilirlikle değil, aynı zamanda soykırımın tanınmasıyla da ilgili olduğunu keşfediyor.

Beyaz Dağın Çocukları

Children Of The White Mountain

DCP / Renkli Color / 20’

Türkçe; İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Yalçın Çifçi

Senaryo Screenplay

Yalçın Çifçi

Oyuncular Cast

Halil İbrahim Algan

Soğuk ve karlı bir kış mevsiminde Anadolu'da bir köy okulundayız. Mezarlık içindeki köy okulu birçok gizemi içinde barındırıyor.

Hayatımın En Güzel Günü

The Best Day In My Life

DCP / Renkli Color / 15’

Tagalogca; İngilizce Ve Türkçe Altyazılı

Filipinler, Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Semih Sağman

Senaryo Screenplay

Semih Sağman

Teng 40 Yaşında Filipinli bir balıkçıdır. Yaklaşık 32 yıldır balıkçılık yapan Teng ara sıra yaşadığı hayattan sıkılmaktadır. Yaşadığı kasabadan hiç dışarı çıkmamış, 32 yıldır aynı saatte kalkıp aynı nehre gitmiş ve balık avlamaya çalışmıştır. Tüm bu aynılığın içinde Teng’i hayata sımsıkı bağlayan babasının anlattığı bir hikayedir. Akşam eve gittiğinde çocuklarına sarılabildiği her gün Teng için hayatının en iyi günüdür.

Onlar İçin İmroz

It’s Imroz For Them

DCP / Renkli Color / 15’

Türkçe; İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Deniz Devrez

Senaryo Screenplay

Deniz Devrez

İmroz (Gökçeada) Rumlarının başına gelen talihsiz ve üzücü olayların hikayesi.

Suriyeli Kozmonot

The Syrian Cosmonaut

DCP / Renkli Color / 13’

Arapça; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2022

Yönetmen Director

Charles Emir Richards

Senaryo Screenplay

Charles Emir Richards

Oyuncular Cast

Muhammed Faris

Bu, uzaya çıkan ilk Suriyeli olan Muhammed Faris'in hikayesidir. Özgür bir Suriye hakkındaki görüşleri yüzünden hedef haline geldiği için ülkesinden kaçmak zorunda kalır.

Şimdi Ne Olacak?

What Will Happen Now?

DCP / Renkli Color / 19’

Türkçe; İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Mert Eşberk / Mihraç Can Bakıner

Senaryo Screenplay

Mert Eşberk

Işığın kırıldığı topraklarda, ayçiçekleri güne yeniden bakmak için yol arıyor.

Temiz Bir Sayfa

A Clean Slate

DCP / Renkli Color / 14’

İngilizce; Türkçe Altyazılı

Amerika Birleşik Devletleri, 202?

Yönetmen Director

Tran Hoang Calvin

Senaryo Screenplay

Tran Hoang Calvin

Oyuncular Cast

Shanyeill McCloud, Evan Goyke, David Steffen, Karie Elliott

Belgesel, Shanyeill McCloud'un daha önce hapse girmiş kişilerin kayıtlarını sildirmelerine ve hayatlarına yeniden başlamalarına yardımcı olmak için yaptığı çalışmaları anlatıyor.

Ukraynamızın Gökleri

Our Ukrainian Sky

DCP / Renkli Color / 12’

İngilizce; Türkçe Altyazılı

Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, 2023

Yönetmen Director

Bobby Roth

Senaryo Screenplay

Bobby Roth, Nick Roth

Bir grup İngiliz avukat, Rusya ile savaşın ön saflarında yer alan Ukraynalı askerlere kullanılmış kamyonlar götürmek üzere sürpriz bir şekilde örgütleniyor.

Yada Yağmurları

Jade Rain

DCP / Renkli Color / 16’

İngilizce; Türkçe Altyazılı

Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Volkan Durmuş

Senaryo Screenplay

Volkan Durmuş , Doğacan Aktaş

Oyuncular Cast

Serah Mirellees

Serah çalışmak için Uganda'dan Türkiye'ye gelen Afrika'lı bir kadındır. Denediği birçok işin ardından bir hamamda natır olarak calışmaya karar verir. Siyahi olması kadın olması ve aynı zamanda yabancı uyruklu olması sebebiyle karşılaştığı kötü olaylar yüzünden kirlenen ruhunu arındırabilecek midir?

Yeryüzündekiler

Those On Earth

DCP / Renkli Color / 25’

Kürtçe, Türkçe; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2022

Yönetmen Director

Harun Yel

20-30 yıl önce mezarlık olan bir alanı belediye imara açınca, köyden kente göçün yoğun olduğu dönemde insanlar mezarlık alanına ev yapmaya başlıyor. Ama kimse oradaki mezarlara dokunmuyor. Herkes mezarlara saygı gösteriyor ve yapılan her evin kenarında ya da bahçesinde bir mezar kalıyor. Mahalle, toprağın altındakilerle üstündekilerin bir arada yaşadığı bir yer haline geliyor.

13. ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ KURMACA FİLM YARIŞMASI

Ben Sen O Biz Siz Onlar

I You He/She We You They

DCP / Siyah Beyaz, Renkli B&W, Color / 5’

Türkçe; İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Sevin Yaman

Senaryo Screenplay

Sevin Yaman

Oyuncular Cast

Remziye Şentürk, Ali Kulaç

2016 ve 2020 yıllarında Türkiye'de, cinsel istismarın evlilik yoluyla affının önünü açabilecek olan yasa tasarısı gündeme geldiğinde, bu durum özellikle kadınlar arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Failleriyle evlendirilmiş ve yine baskı sonucu evlendirilecek olan kadınlar, seslerini duyurmaktan çekinmediler ve direndiler.

Ben Sen O Biz Siz Onlar, tecavüz failiyle zorla evlendirilen genç bir kızın otorite, yargı, toplum ve aile arasındaki mücadelesini ve dayanışmanın önemini anlatıyor.

Boykot

Boycott

DCP / Renkli Color / 13’

Farsça ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

İran, 2023

Yönetmen Director

Amin Rafiei Khameneh

Senaryo Screenplay

Solmaz Etemad

Oyuncular Cast

Abolfazl Shirzad, Setayesh Sadeghzadeh, Mostafa Ahadi, Amir Moghimi, Ali Valiani, Farshad Khorsand, Ehsan Azarbahrai, Mohamamad Baghi

Hapiste olan babasını ziyaret etmek isteyen ama oyalandığı için geç kalan bir gencin hikayesi.

Dielli

Dielli

DCP / Renkli Color / 20’

Arnavutça; İngilizce Altyazılı

Kosova, Çekya,2023

Yönetmen Director

Dritero Mehmetaj

Senaryo Screenplay

Dritero Mehmetaj

Oyuncular Cast

Lum Veseli, Agron Shala, Rebeka Qena, Berat Pllana

Dielli hayatını yeniden yoluna koymaya ve bir daha içki içmeyeceğine söz veren babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışır. Babası sözünü tutmayarak birlikte kurdukları her şeyi tehlikeye atana kadar işler yolunda gidiyor gibi görünür.

Kuduz

A Rabia

Rabies

DCP / Renkli Color / 16’

Galiçyaca ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

İspanya,2022

Yönetmen Director

Alberto Díaz

Senaryo Screenplay

Alberto Díaz, Ángela Andrada

Oyuncular Cast

Zoe García De la Torre, Samu Piñeiro Durán, Antonio Durán Morris, María Vazquez, Xose Antonio Touriñan, Gemma do Carmo

Filomena'nın hayatı yoksulluk, yaşanan zorluklar ve çekilen çilelerin belirsizliğiyle sarsılmıştır. 19 yüzyılın sonlarında Galiçya’nın küçük bir köyünde geçen çocukluğu boyunca yaşadığı felaketler karakterine damgasını vuracaktır. Peki ama kaderini değiştirme fırsatı bulabilecek midir?

Sarı

Yellow

DCP / Renkli Color / 13’

Darice ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

Afganistan, Birleşik Krallık, 2023

Yönetmen Director

Elham Ehsas

Senaryo Screenplay

Elham Ehsas

Oyuncular Cast

Afsaneh Dehrouyeh, Elham Ehsas

Taliban kontrolündeki Afganistan'da bir kadın, ilk çarşafını satın almak için Kabil'deki bir mağazaya girer ve belirsiz bir gelecekle yüzleşir.

Sevmekle Alakası Yok

Love Has Nothing To Do With It

DCP / Renkli Color / 15’

İbranice ; Türkçe Ve İngilizce Altyazılı

İsrail, 2022

Yönetmen Director

Yotam Knispel

Senaryo Screenplay

Yotam Knispel

Oyuncular Cast

Hanna Azoulay Hasfari, Yossi Yarom

Rina, ev hapsinde tutulan oğlu Dean'in yüzüne bakamaz. Yarın Dean'in duruşması başlayacaktır. Rina oğlunun yanında durma isteğinden şüphe ederken, bugün onun gözlerinin içine bakmak ve gerçeği duymak zorunda kalacaktır.

Teamül

Tradition

DCP / Renkli Color / 15’

Türkçe; İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Ali Rıza Bayazıt

Senaryo Screenplay

Ali Rıza Bayazıt

Oyuncular Cast

Bekir Behrem, Hilmi Demirer, Hilmi Özçelik, Şükran Aktı

Hurdacı Salim, yeni tanıştığı Terzi Adem'in kayıp kedisini dolaştığı yerlerde aramaya başlar. Sonrasında Terzi Adem'in anısını yaşatmak için otoriteye karşı sesini yükseltmek zorunda kalacaktır.

Tek Yön

One Way

DCP / Renkli Color / 20’

Türkçe; İngilizce Altyazılı

Türkiye,2022

Yönetmen Director

Kerem Yükseloğlu, R.Hakan Arslan

Senaryo Screenplay

Kerem Yükseloğlu, R.Hakan Arslan

Oyuncular Cast

Ali Atay, Müge Duygun, Recep Usta, Erdem Kaynarca, Melissa Değer

Osman, yıllardır kaçtığı bir aile hesaplaşmasını sonlandırmak üzere yola çıkmıştır. Yolda, ön camına bir salyangoz yapışır ve ona zarar vermemek için silecekleri çalıştırmaz, yağmur yağdığında bile... Yol boyunca arabasına otostopçular alır. Bartu ve Güneş evsiz hayvanlara yardım eden iki gençtir. Bir diğer otostopçuysa Esin'dir. Daha sonra arabasına aldığı Muzo ise bir çanta dolusu uyuşturucu taşımaktadır. Osman, polise yakalandıklarında çantanın kendisine ait olduğunu söyler ve kaçamayacağı hapishaneye, vicdanı rahat bir şekilde gider.

Transit

Transit

DCP / Renkli Color / 16’

Arapça; Türkçe ve İngilizce Altyazılı

Irak, 2023

Yönetmen Director

Baqer Al-Rubaie

Senaryo Screenplay

Yasir Mousa

Oyuncular Cast

Asaad Abdul Majeed, Lamar Al-Rubaie

Yakub bir hastanenin istatistik bölümünde çalışır. Savaş sırasında kaybolan kişileri soran mağdur ailelerin telefonlarına cevap verir. Zaman zaman da kendisinde şüphe ve endişe uyandıran bir telefon konuşmasına içerler.

Yolda

On The Way

DCP / Renkli Color / 17’

Türkçe; İngilizce Altyazılı

Türkiye, 2023

Yönetmen Director

Özge Uçar Çığşar

Senaryo Screenplay

Özge Uçar Çığşar

Oyuncular Cast

Şilan Düzdaban, Evren Duyal, Çağla Açar, Halil Demir, Çisel Kuşkan

Aysun, yirmili yaşlarının sonlarında bir yönetmendir. Çekimlerine hazırlandığı filmin oyuncu seçimleri sırasında yurtdışındaki ablası Arzu'dan kargo gelir. Arzu, bir mektup ve Aysun'un on iki yaşındayken çektiği kamera kayıtlarının bulunduğu bir kaset göndermiştir. Kamera kaydında, ailesinin araba yolculuğu bulunmaktadır. Aysun'un çocukluğunda yaşadığı bu olay aynı zamanda yeni çekeceği filmin konusudur.