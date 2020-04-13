Kitap | Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir

Almanya’nın Stephen King’inden: Ölümsüzlerin Tarihi 2 – Vampir

“Hohlbein, çalışmalarıyla ‘kral’ olduğunu kanıtlıyor.” –Michael Ende, Bitmeyecek Öykü ve Momo’nun yazarı

15. yüzyıl Doğu Avrupa’sında yeni bir karanlık baş gösteriyor. Kazıklı Voyvoda’nın elinden kurtulmanın tek yolu, onunla yüzleşmek.

Engizisyon yargıcı “Büyücüleri yakın” emrini verdiğinde, Andrej’in de kaderini çizmişti. Kısa bir süre önce korkunç korsan Abu Dun’a karşı amansız bir savaş verdikten sonra, Andrej’in şimdi de çok daha korkunç bir tehlikeyi savuşturması gerekiyordu. Sadece onun ve koruyucusu olduğu Frederic’in hayatı değil, bütün Transilvanya’nın kaderi tehlikedeydi artık. Aynı zamanda sevgilisi Maria da karanlık güçlerin tehdidi altındaydı… Andrej, Maria’yı ararken Osmanlı ve Transilvanya arasındaki savaşın tam ortasına düşünce, esrarengiz Drakula’nın karanlık planlarıyla karşı karşıya kaldı. Drakula, Andrej gibi vampirleri kullanarak ölümsüzlüğün sırrını bulmaya çalışıyordu ve çözüme ürkütücü bir şekilde yaklaşmıştı. Ancak Andrej’in içindeki vampir, gömüldüğü yerden çıkmaya başlıyordu…

“Hohlbein’ın en büyük yeteneği yarattığı imgeler. Öyle güçlüler ki okurken bir film izlediğiniz hissine kapılıyorsunuz.” –Die Welt

Serinin ilk kitabı, yenilenen kapağı ve gözden geçirilen baskısıyla raflarda!

ÖLÜMSÜZLERİ TARİHİ

15. yüzyıl Doğu Avrupa’sı Osmanlılar tarafından fethedilmenin eşiğindeydi.

Fakat ortada daha büyük bir tehlike vardı.

Transilvanya’nın küçük bir köyü engizisyonun zalim infazcıları tarafından bir anda yerle bir edilmişti. Köy halkından hayatta kalanlar tutsak alınmış ve geriye sadece çocuk yaştaki Frederic kalmıştı. Bu genç adamı savaşçı Andrej buldu ve onu da yanına alarak tutsakları kurtarmaya karar verdi. Ancak çok geçmeden Frederic’in içine bir şüphe düştü: Alevlerin içinden geçen ve en ağır yaraları bile kolaylıkla atlatan bu yetenekli savaşçı, belki de sandığı gibi biri değildi.

Ulusal En İyi Fantastik Yazarı Ödülü, 2004

NUX Uluslararası Edebiyat Ödülü, 2012

RPC Fantastik Ödülü En İyi Roman, 2012

ÖLÜMSÜZLERİN TARİHİ

Yazar: Wolfgang Hohlbein

Almanca Aslından Çeviren: Gülçin Erkman

Dizi / Tür: Dünya Edebiyatı / Roman / Fantastik

Yayım Tarihi: Mart, 2020

Sayfa Sayısı: 284

Fiyat: 32,50 TL (KDV’den muaftır.)