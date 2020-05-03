Kitap | Bugün Tekrar Soracak Olsan

New York Polis Teşkilatı'nda ortak çalışan Francis Gleeson ile Brian Stanhope bitişik evlere taşınır. Kapalı kapılar ardında yaşananlar zaman içinde yavaş yavaş büyük bir felaketin fitilini ateşler.

Ailelerin giderek daha da yakınlaşan çocukları Kate ile Peter, herkesin hayatını kökten sarsan o gece ayrı düşse de, aralarında ne kadar sağlam bir bağ olduğunu anlamaları uzun sürmez. Fakat ilişkileri uzun yıllar boyunca mazinin yaralarıyla sınanacaktır.

Kitap, iki komşu ailenin çok uzun yıllara yayılan ilişkisini, travma ertesinde ailevi bağların dramatik değişimini, suça ve suçluya zamanla nasıl farklı bakılabildiğini sade ama içten bir üslupla sunuyor. Affı ve affediciliği sıradışı yönlerden ele alan Keane’in eseri, çapraşık akraba ilişkilerine aşina olan Türk okuru için de biçilmiş kaftan.

Zamanla mazur görülen hainler, kusurları anlaşılan masumlar… Çocukluk anılarına zamanla ne kadar farklı bakıldığını vurgulayancömert, zarif ve umut dolu bir hikâye.

“Aile, travmalar ve insan hayatının dönüm noktaları hakkında güçlü, dokunaklı bir roman. Mery Beth Keane olağanüstü derinlikte, hisleri kuvvetli ve zeki bir yazar.”

–Meg Wolitzer



“Mary Beth Keane, Joan Didion’ın detaylara titizlikle bakışıyla Alice McDermott’ın duygusal ağırlığını birleştiriyor. İlk aşk acısından tutun da en yakınlarımızın bile kusurlu olduklarını, insan olduklarını fark edişimize kadar, Bugün Tekrar Soracak Olsan affedicilik hakkında dokunaklı bir manifesto. Hem yürek burkan hem de umut veren, dürüst bir hikâye.”

—Brandan Matthews, The World of Tomorrow’un yazarı

“Mary Beth Keane, biriyle hayatımızı birleştirmeyi seçerken yaptığımız fedakârlıklar hakkındaki bu romanıyla işinde zirveye çıkmış. Bugün Tekrar Soracak Olsan mutluluğun kırılganlığı, günlük yaşamın ardında pusuya yatan şiddet ve nihayetinde de aşkın gücünü anlatan bir hikâye. Eğer siz de birini mantığa meydan okurcasına sevdiyseniz, bu bilgece, hassas, harikulade kitaba bayılacaksınız.”

—Eleanor Henderson, Ten Thousand Saints’in yazarı

Mary Beth Keane kimdir?

Mary Beth Keane, Barnard College’dan mezun olduktan sonra Virginia Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar yüksek lisansı yaptı. Kurgu yazarlığı için John S. Guggenheim bursu kazandı ve Amerikan Ulusal Kitap Vakfı, PEN Amerika ve Hemingway Topluluğu’ndan övgü aldı. The Walking People, Fever gibi kitaplarından sonra yazdığı Bugün Tekrar Soracak Olsan, New York Times çoksatanlar listesinde sekiz hafta kaldı, hakları yirmi bir ülkeye satıldı. Fever adlı kitabı gibi, Bugün Tekrar Soracak Olsan da televizyon dizisine uyarlanma aşamasında.

BUGÜN TEKRAR SORACAK OLSAN

Yazar: Mary Beth Keane

İngilizce Aslından Çeviren: Su Akaydın

Dizi / Tür: Dünya Edebiyatı / Roman

Yayım Tarihi: Mart, 2020

Sayfa Sayısı: 424

Fiyat: 35 TL (KDV’den muaftır.)