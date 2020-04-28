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Kitap | İnceleme | Çok acayip keşiflere yelken açma zamanı | TUDEM

Mavisel Yener'in kaleme aldığı "Çok Acayip Bir Macera", disleksik ve okumaya isteksiz çocuklar için özel olarak hazırladığımız SEN de OKU koleksiyonumuzdaki yerini aldı.

28 Nisan 2020 Salı 08:50
Kitap | İnceleme | Çok acayip keşiflere yelken açma zamanı | TUDEM

Kitap | İnceleme | Çok acayip keşiflere yelken açma zamanı...


Adada her şey, dev kanatlı albatrosların kanat çırpmasıyla başlıyor. Yeryüzüne, “Merhaba,” diyen Siyah Ayak'ın katetmesi gereken nice yol, aşması gereken nice engel görünüyor. Büyüme serüveni boyunca göklerde amaçsızca süzülüp dalgalarla boğuşan kahramanımızı, denizin tam ortasında hem gizemli hem de tehlikeli, “acayip” bir macera bekliyor!



İkilemeler ve çeşitli uyak oyunlarıyla renklenen bu heyecan verici hikâye, açık denizlerde cirit atan korsanlarla çevrili; ama öte yandan, gözü pek albatroslarla da yakından ilgili. Keşif gemisini kuşatan korsanlar kendinden emin, fakat Kaptan Cir'in planı düşmanı geri püskürtecek kadar derin. Peki, Siyah Ayak hiç boş durur mu? Elbet vardır onun da kurnazca bir oyunu...

Açık denizlerin dev kanatlı, destansı kuşları albatrosların yaşamlarından ilham alan Çok Acayip Bir Macera, doğduktan sonra beş yıl karaya hiç çıkmadan denizde vakit geçiren bu ilginç kuşlara dair şaşırtıcı ve gerçek bilgilere yer veriyor.

Doğadaki canlıların yaşam döngüsü hakkında değerli paylaşımlarda da bulunan kitap, çocukları hayatın anlamı, iyi-kötü kavramları ve insanın yaşama amacı üzerine düşünmeye davet ediyor.

Mavisel Yener ile Anastasia Kurtuluş'un ortak imzasını taşıyan Çok Acayip Bir Macera, Tudem'in, okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak hazırladığı SEN de OKU koleksiyonunun Türk yazarlar serisindeki yerini alıyor!

Kelimelerle mücadele eden çocuklar, dev kanatlı albatroslarla mutluluğa kanat çırparken, açık denizlerde geçen çok acayip bir maceranın tam ortasına balıklama dalarak okuma sevgisi kazanıyor!

 

Çok Acayip Bir Macera

Roman
Okuma Seviyesi: *****
İlgi Yaşı: 9-12
Yazan: Mavisel Yener
Resimleyen: Anastasia Kurtuluş
Fiyat: 18,00 TL
Baskı Detayları: 80 sayfa, 1. hamur kâğıt, resimli, tek renk baskı, karton kapak, 13,5x19,5 cm
ISBN: 9786052853122
Etiketler: Serüven, İyi ve Kötü, Hayvan Sevgisi, Gizem, Cesaret
Dağıtım Tarihi: Dağıtımda

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Anahtar Kelimeler:
Siyah AyakTUDEMÇok Acayip Bir MaceraHaberiKitapKitabı
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