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Kitap | Kara Köpek | Fırat Uran'ın yeni kitabı raflarda

Kara Köpek okurları çocukluk anılarından travmalara uzanan bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

25 Nisan 2020 Cumartesi 22:48
Kitap | Kara Köpek | Fırat Uran'ın yeni kitabı raflarda

Kitap | Kara Köpek | Fırat Uran'ın yeni kitabı raflarda


"Otobanda Kaybolanlar" adlı kitabıyla okurların hafızasında yer edinen Fırat Uran, 2’nci kitabı "Kara Köpek" ile okurları farklı bir roman deneyimine davet ediyor. Kendine has anlatımıyla, okurları; çocukluk anılarından travmalara, aile yaralarından spiritüelliğe, Rüya Sineması’ndan Kadıköy’e uzanan bir yolculuğa çıkaracak.,

Fırat Uran’ın Sola Unitas Yayınları ile piyasaya çıkan 2’nci kitabı Kara Köpek ile açık fikirli okuyucu kitlesinin bekleyişi sona erdi. Anlatımları sanatçı Ece Cangüden’in illustrasyonları ile desteklenen Kara Köpek, Duru Ekşioğlu’nun tipografileri ile okuyucuların hayal dünyasını şekillendiriyor. 


Kitabın İsmi İngilizlerin Depresyona Verdikleri Metaforik Temsilden Geliyor

Kitabın adının, İngilizlerin depresyona verdikleri metaforik bir isim olan "Kara Köpek"ten geldiğini dile getiren Uran, "Yıllar önce DOT Tiyatrosunda "Sarı Ay" adlı bir oyun izlemiştim. Bu oyunda Lee’nin annesinin düzenli aralarla "Kara Köpek" dediği bir duygu yaşadığı söylenmişti. "Kara Köpek" onu ziyarete geldiğinde tek yapmak istediği şey; yatak odasına girip, kapıyı kilitleyip, perdeyi çekip, içindeki hüzün duygusu geçinceye kadar bazen günlerce bazen aylarca ağlamakmış. Yıllar sonra adını bu hissiyattan alan bir kitap yazdım." dedi. 

Kitap Koala Aracılığıyla Elde Edilen Gelir Sokak Hayvanların Tedavilerine Bağışlanacak

https://www.kitapkoala.com/kitap/kara-kopek-firat-uran-9786057628756

adlı site üzerinden satın alınabilen kitabın satışından elde edilecek gelirinin büyük bir kısmı, sokak hayvanları için bağışlanacak. Hayvanların tedavi masrafları ve mama ihtiyacı için değerlendirilecek.

Fırat Uran Kimdir?

1988 yılında Adana’da dünyaya gelen Fırat Uran, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra Los Angles’da UCLA Üniversitesinde yazarlık üzerine bir takım eğitimler aldı. Ardından New York Film Academy’de yönetmenlik eğitimini tamamlayan Uran, ülkemizde "Ölüm Hastalığı" isimli tiyatro oyununu yönetti. 2018 yılında "Otobanda Kaybolanlar" isimli ilk kitabı çıkan Fırat Uran, bugünlerde üçüncü kitabı "Olamayanlar"ı yazıyor.
 

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