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Kitap | Kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz?

Kardeşim ve Ben, Hayaletler ve Gülümse gibi bol ödüllü kitaplarından tanıdığımız Raina Telgemeier, bu kez herkesi kendi çizgi roman serüvenini yaşamaya çağırıyor.

28 Nisan 2020 Salı 17:28
Kitap | Kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz?

Kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz?

Sanatçının, ''Bir çizgi roman yaratmak için neler gerekir?'' sorusundan yola çıkarak hazırladığı Sen de Gülümse, kendi hikâyesini kâğıda dökmek isteyenlere yol gösterecek çeşitli ipuçları, küçük hileler ve ilham verici tüyolarla dolu, rengârenk bir kılavuz kitap olma özelliği taşıyor.

Çizgi roman yaratma sürecini, beş ayrı bölümde, kendi kitapları üzerinden etkileşimli bir anlatımla açıklayan Raina Telgemeier, bu kez gülümsetme işini okurlarına bırakıyor ve onları hayal güçlerini konuşturmaya davet ediyor.    

İyi bir çizgi romana imza atabilmek için en çok ihtiyaç duyulan şey zaman, kendini adama ve hikâye anlatma güdüsü şüphesiz. Peki ya, hikâyenin esin kaynağı? Tabii ki hayatın ta kendisi. Ailemiz, arkadaş çevremiz, seyahatlerimiz, okuduklarımız, seyrettiklerimiz, anılarımız, kısaca tüm yaşanmışlıklarımız... Aslolan görmek, gözlemlemek ve fikir üretmek. Sonrası birtakım yönlendirmeler, biraz gayret ve çokça pratikle çorap söküğü gibi gelecektir. Tıpkı Raina Telgemeier'ın Sen de Gülümse'de de anlattığı gibi.

Yazmayı ve resim yapmayı, hayalî hikâyeler ve karakterler oluşturmayı ya da başından geçen gerçek ve ilginç deneyimleri anlatmayı sevenler buraya! İyi bir fikir üretin, ufak eskizler karalayın, hikâyenizi bütünleyecek çeşitli resim kareleri, konuşma balonları ve diyaloglar oluşturun, basit renklendirme denemeleri yapın ve işte çizgi romanınız hazır! Evet, bu ilk denemeniz belki de yeterince ''iyi'' olmayacak ama önemli olan bir yerden başlamak. İçinizdeki çizgi romancı bir kez uyandı mı emin olun asla sizi yalnız bırakmayacak.

Bu kitabı okumayı bitirip, kalemi kâğıdı elinize aldığınızda kitap amacına ulaşmış demektir. Bırakın artık başkalarını okuyarak gülmeyi. Şimdi GÜLÜMSETME sırası sizde!.. 

Raina Telgemeier Kimdir?

San Francisco'da büyüdü ve sonrasında New York'a taşınıp Görsel Sanatlar Üniversitesi'nde İllüstrasyon Bölümü okudu. Çizgi romanları Ignatz, Cybil ve Eisner Ödüllerine aday oldu. İnternette, çeşitli dergilerde ve antolojilerde yer aldı. Uyarlayıp resimlediği The Baby-sitters Club çizgi romanları 2007 yılında YALSA'nın ''Gençler için Harika Çizgi Romanlar'' listesine ve Booklist'in ''Gençler için En İyi 10 Çizgi Roman'' listesine girdi. Eşi ile birlikte yazdığı son eseri X-Men: Misfits, Anzu tarafından resimlendi ve New York Times çoksatanlar listesine girdi.

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