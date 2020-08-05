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Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi

Sabri Ülker Vakfı Yayınları’nın, bilimsel gerçeklerin çocuklara uygun şekilde anlatıldığı ‘Sağlık Depola’ serisi raflarda yerini aldı. ‘Su’, ‘Uyku’, ‘Yiyecekler’ ve ‘Vücut Sıcaklığı’ kitaplarından oluşan seri minik okurlarıyla buluşuyor.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:49
Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi

Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi

Beslenme ve sağlıklı yaşam alanında doğru ve bilimsel bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle çalışmalarını gerçekleştiren Sabri Ülker Vakfı, çocuk eğitiminin önde gelen uluslararası örneklerini de çocuklara uygun anlatım ile Türkçeleştirerek, minik okurları bilimle buluşturuyor. Vakıf yayınlarının çıkardığı yeni seri ‘Sağlık Depola’da çocuklara vücudun isleyişi ve sağlıklı beslenme konularını farklı bilgiler ve oyunlarla eğlendirerek öğretmeye devam ediyor.

Harriet Brundle tarafından kaleme alınılan ve Ezgi Faturacı tarafından dilimize çevrilen ‘Sağlık Depola’ serisi, temel sağlık ve beslenme kurallarını STEM Eğitimine yönelik olarak okuyucuya sunuyor.

Sağlıklı kalmak için en temel 4 şey!

Serinin ‘Yiyecekler’ adlı kitabında öğünlerimizde protein, karbonhidrat ve süt ürünleri gibi her besin grubundaki yiyecekleri dengeli bir şekilde tüketmenin çok önemli olduğu vurgulanırken, ‘Su’ kitabında vücudumuzdaki organların ve hücrelerin görevlerini yapabilmesi için ihtiyacımız olan suyun faydaları yer alıyor. İyi bir gece uykusunun ne kadar önemli olduğunu öğrenmek ve sağlık depolamak için bilgilerin yer aldığı ‘Uyku’ kitabının yanı sıra, ‘Vücut Sıcaklığı’ kitabında da vücudumuzdaki organların ve hücrelerin görevlerini yapabilmesi için vücudumuzun doğru sıcaklıkta olmasının gerekliliği anlatılıyor.

Her biri 24 sayfadan oluşan ‘Sağlık Depola’ serisi kitapları, 29 Temmuz itibariyle tüm Şok Marketler’de satışta.

Yazar Hakkında: Harriet Brundle, 64 tane kurgu dışı çocuk kitabı vardır. Kitapları 10’dan fazla dile çevrilmiştir. Çocuk kitapları yazmanın yanı sıra bir yayınevinde telif hakları sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

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