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Kitap Vakfı ve Kanyon D&R'dan 'Okuduğum Kitaplar Defteri'

Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, çocukların ve gençlerin daha çok kitap okumalarını teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir ürün hazırladı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:09
Kitap Vakfı ve Kanyon D&R'dan 'Okuduğum Kitaplar Defteri'

Kitap Vakfı ve Kanyon D&R'dan 'Okuduğum Kitaplar Defteri'


Kanyon D&R mağazasında yapılan lansman daveti ile bu özel kitap dostu defter kitapseverlere tanıtıldı. Bu defter sayesinde Herkese Kitap Vakfı’na verilecek destek ile bir çocuğun daha kitap okumasına katkı sağlanacak.

Herkese Kitap Vakfı tarafından hazırlanan bu özel defter çocukların ve gençlerin okuduğu kitapların bilgilerini, kitaplara ait notlarını ve görüşlerini yazabilecekleri, kitapları özelliklerine göre puanlayabilecekleri eğlenceli bir hatıra defteri olacak.

D&R mağazalarında satışa sunulan “Okuduğum Kitaplar Defteri” hakkında konuşan Herkese Kitap Vakfı Kurucu Gelen Başkanı Bülent Şenver, “Türkiye’de her 100 kişiden 58’i hiç kitap okumadığını söylüyor. İhtiyaç maddeleri sıralamasında ise kitap, 235’inci sırada yer alıyor. Kırk ülke arasında yapılmış cahillik endeksi çalışmasında Türkiye en cahil 9. ülke olmuş. Ülkemizde çocuklara ve gençlere kitap okumayı sevdirmemiz gerekiyor. Okuduğum Kitaplar Defteri çocuklarımıza kitap okumayı sevdirecek onları okumaya teşvik edecek önemli bir uygulama olacak” dedi.

Ali Öksüz, Yağız İzgül, Başak Sayan, Ali Aksöz, Mert Fırat, Betül Demir, Melis İşiten, Neşe Erberk, Ebru Şanver, Zekeriya Acar, Mustafa Altındağ, Ali Sunal, Ayşe Kulin, Hanefi Avcı, Yelda Cumalıoğlu, Aret Vartanyan, Azra Kohen, Filiz Özdem,Umay İğici, Burcu Hanif, Simla Bayazıt, Asuman Güreli, Monik İpekel, Yosun Güreli, Özlem Yılmaz Küçük gibi bir çok ünlü “Okuduğum Kitaplar Defteri” kullanımının kısa sürede yayılması için uygulamaya destek vereceklerini söylediler.

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Kitap VakfıKanyon D&ROkuduğum Kitaplar Defteri
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