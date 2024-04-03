Kitap | Zaman, para değil hayattır! Öyleyse Neden Çalışalım ki?

Zaman, para değil hayattır! Öyleyse “Neden Çalışalım ki?”

oş Zaman Toplumuna Dair Savlar, çalışma kavramının tarihini, insanı masaya zincirleyen “iş kültürü”nü ve vaat edilen boş zaman toplumunu mercek altına alıyor. “Zaman, para değil hayattır!” mottosunu hatırlatan kitap, provokatif makale ve illüstrasyonlardan oluşan bir koleksiyon ve sarsıcı bir manifesto.

1886’da Londra’da kurullan anarşist yayınevi Freedom Press tarafından hazırlanan Neden Çalışalım ki?: Boş Zaman Toplumuna Dair Savlar, “Neden bazılarımız devasa otomatik üretim çağına girene kadar hâlâ çalışıyor, diğerleri ise işsizlikten açlık çekiyor? Vaat edilen dinlence toplumu nerede?” sorularına yanıt arıyor. Tellekt etiketiyle raflarda yerini alan kitap, 19. yüzyıldan günümüze yazar ve sanatçıların yazdığı; “iş”i, onun kapitalizm altındaki biçimini ve alternatif bir toplumun olanaklarını inceleyen provokatif makale ve illüstrasyonlardan oluşan bir koleksiyon. Kitap, William Morris ve Bertrand Russell gibi geçmişin önde gelen isimlerinin, David Graeber ve Juliet Schor gibi çağdaş teorisyenlerin katkılarını ve Clifford Harper ile prole.info'nun işyeri potansiyelleri ve tuzaklarına ilişkin resimli incelemeleri içeriyor.

Ücretli işçiliğin özünde ahlaki bir değerinin bulunmadığına ve her ne kadar uzak görünse de hayatın daha farklı yaşanabileceğine hatta yaşanması gerektiğine dair sarsıcı bir manifesto sunan kitap, “Zaman, para değil hayattır!” mottosunu hatırlatırken, modern dünyada köleliğe yer olmadığını vurguluyor.