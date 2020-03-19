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Kitap | Zem Sesini arıyor | Bengisu Gençay

Kendi sesini aramaktan daha değerli bir yolculuk var mı? Bengisu Gençay'ın kaleminden sesini arayan Zem'in hikayesini Rıfat Batur güçlü çizgileriyle yorumladı.

19 Mart 2020 Perşembe 13:33
Kitap | Zem Sesini arıyor | Bengisu Gençay

Kitap | Zem Sesini arıyor | Bengisu Gençay

Bengisu Gençay’ın kaleme aldığı Zem Sesini Arıyor, Uçan Balina Görme Rehberi adlı yepyeni bir dizinin ilk kitabı… Yirmiden fazla kitabıyla çocuk edebiyatı alanında üretken bir yazar ve çizer olan Rıfat Batur’un da baş döndürücü çizimleriyle eşlik ettiği seri, çocuklar için ilham verici bir serüven yaratıyor! 


Tüm çocukların “ince sesli”, “orta sesli” ya da “kalın sesli” olarak

üçe ayrıldığı bir gezegenle tanışın!

Burada yaşayanların ne iş yapacakları, kimlerle arkadaşlık edecekleri ses tonlarına göre belirleniyor.

Peki, günün birinde bu gezegende, sesi olmayan bir çocuk doğarsa ne olur?

Sesi olmayan kahramanımız Zem, yaşam sesi diğerlerinden farklı olanların kapatıldığı, Mostrosul adlı, gizemlerle dolu yerde maceraperest Do ve sıra dışı aşçılık becerilerine sahip Tiz’le tanışır. Kısa süre sonra bu üç arkadaş kendilerini heyecan verici, sonunda özgürlüklerine kavuşma ihtimali olan bir maceranın içinde bulur: Haykıran çamurlarla, bulmacalarla, dehlizlerde gizlenmiş vahşi bitkilerle, zamanda geriye giden kütüphaneyle ve korkularına ayna tutan sihirli ormanla yüzleşmeleri gerekir. Zem’in sesini aradığı bu yolculuğun sonu, belki de her şeyin başlangıcı olacaktır.

BENGİSU GENÇAY KİMDİR

1982 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra senarist olarak çalıştı. Hikâyeleri, gezi yazıları, masalları pek çok edebiyat ve gezi dergisinde yayımlandı. 2002 yılında üç öyküsü, Gençlik Kitabevi Öykü Ödülleri’nde kitaplaştırma ödülü alarak yayımlandı. 2004’te “Nohut Oda, Bakla Sofa” adlı kısa film hikâyesi TÜRSAK, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT tarafından prodüksiyon desteğine layık görülerek kısa filme dönüştürüldü. Filmin öyküsü aynı zamanda, Uçan Süpürge Vakfı tarafından kitaplaştırıldı. 2006 yılında ise “Teğet” isimli uzun metraj film projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Senaryo Geliştirme ve Diyalog Desteği aldı. Daha sonra, Hindistan’da dijital reklam alanına evrilen kariyerini, Türkiye’de devam ettirdi. Bu süreçte çeşitli ödüller aldı. Zem Sesini Arıyor, Güney Amerika’ya gerçekleştirdiği bir buçuk yıllık gezi sırasında yazıldı. Kitap Amazon Ormanları’nda, Kutsal Vadi’nin koynunda ve Uruguay’ın uçsuz bucaksız düzlüklerinde tamamlandı.

RIFAT BATUR KİMDİR

1976 yılında doğan sanatçı, resim sanatı alanında doktora düzeyinde eğitim aldı. Çok sayıda çocuk kitabı yazdı ve resimledi. Yazar, çizer ve eğitimci olarak çalışmalarını Ankara’da sürdürmektedir.

ZEM SESİNİ ARIYOR

Uçan Balina Görme Rehberi – 1 

Yazar: Bengisu Gençay
Resimleyen: Rıfat Batur
Editör: Yağmur Yavaş Aydın
Türü: Kurgu / Çocuk Edebiyatı / Resimli Roman
Fiyat (KDV’den muaf): 32,50 TL
Basım Tarihi: Mart, 2020
Sayfa Sayısı: 224

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