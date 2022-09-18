Kocaeli’nde Türk Dünyası Tartışıldı





Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı YEDEP Programı kapsamında, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nin öncülüğünde ve Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği’nin de proje ortağı olarak iştirak ettiği, "Fuzulî Kültür ve Sanat Projesi" çalışmaları devam ediyor...

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ KATILIMCI

Konferans öncesitarafından ağırlanan’nin sorunları görüşüldü.Heyet daha sonra konferansın yapılacağı İzmit Türk Ocağı Konferans Salonu’na geçtiler. Burada “T” gerçekleştirildi. Azerbaycan’da Ermenistan Ordusu’nun gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan askerlerimiz ve Türkiye’de terörle mücadelede şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.17 Eylül 2022 Cumartesi günü İzmit Türk Ocağı Konferans Salonu’nda çok yoğun bir katılımla hayata geçirilen konferansta, aşırı ilgiden dolayı yer bulamayıp merdivende oturarak dinleyenler dikkat çekti.

Kocaeli Millî Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir’in moderatörlüğünde, Irak Türkmen Edebiyatı’nın ve Türk Dünyası’nın önde gelen isimleri Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Kemal Beyatlı’nın yanı sıra Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Süleyman Pekin ve Proje Koordinatörü Gazeteci – Yazar Alptekin Cevherli konferansta sunumlarını gerçekleştirdiler.

İzmit Türk Ocağı Başkanı Mustafa Arha’nın açılış konuşması ardından proje sahibi olan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar ve proje ortağı Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Taylan Katak söz aldılar.

Dinleyiciler arasında; Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Baykuş, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkan Vekili Doç. Dr. Tekin Yeken, Hürriyetçi Eğitim-Sen İzmit Temsilcisi Mehmet Duman, Hürriyetçi Eğitim-Sen KOÜ Temsilcisi Doç. Dr. Ali Talip Akpınar, Derince Yenikent Cem Evi Derneği Başkanı Aysel Ersoy, DEVA Partisi Eğitim Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ayşegül Poyrazoğlu, DEVA Partisi Çevre Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ensar Emir, Buluş ve Modelciler Derneği Başkanı Ertuğrul Kemaloğlu, Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, Gazete 41 Genel Yayın Yönetmeni ve Rumeli camiasının fikir önderlerinden Süleyman Durak, Türkiye - Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili ve Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Zamburkan, Azergenç Derneği Başkanı Sinan Çalışkan, Türk Ocağı eski Başkanlarından Süleyman Seyhan, iş insanı Abdürrahim Küçük, Irak Türkleri Derneği Gençlik Kolu İletişim Sorumlusu Abdulrahim Kaya ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanları’ndan Dr. İbrahim Kahraman ilk göze çarpan isimlerdi...

TÜRKÇE’NİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Fuzuli’nin Türkçe’nin en mühim kalemlerinden birisi olduğunu vurgulandığı konferansta, Fuzuli’nin Irak Türkmeneli, Azerbaycan ve Türkiye için öneminden bahsedildi. Diğer yandan Türk Dünyası Edebiyatı’nın bugün yaşadığı başta alfabe birliği olmak üzere çeşitli sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı.

Ayrıca 2008 yılında 44 yaşındayken geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden ve dün vefat yıl dönümünde mezarı başında törenlerle anılan Türk Basını’nın önde gelen isimlerinden Kemal Çapraz ve Türk Dünyası konusu da dile getirildi. Konferans konuşmacılara teşekkür plaketlerinin takdimi ile sona erdi.