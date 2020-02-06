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Komik Opera "Don Pasquale" Şubat ayında tekrar İstanbul'da

13 Sezon Boyunca Kapalı Gişe Oynayan Komik Opera "Don Pasquale" Şubat ayında tekrar İstanbul'da

06 Şubat 2020 Perşembe 11:17
Komik Opera "Don Pasquale" Şubat ayında tekrar İstanbul'da

Komik Opera "Don Pasquale" Şubat ayında tekrar İstanbul'da

Donizetti'nin çoşkulu, naif, hayat dolu melodilerive Michele Accursi'nin librettosu ile "Komik Opera" özelliği ile dikkat çeken "Don Pasquale" Operası, Şubat ayında,İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor…

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nin 2008 yılındakiaçılışı "Don Pasquale" Operası ile yapılarak, İstanbul Anadolu yakası'ndaki ilk Opera temsili gerçekleştirilmiş oldu. O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği illerde, kapalı gişe oynanan Don Pasquale, Türk opera tarihinde bu özelliğiyle de ayrı bir bir değer taşıyor.

Don Pasquale'nin eğlenceli konusu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Recep Ayyılmaz'ın sıradışı mizansenleri ve cesur rejisiile birleşiyor….

Genç Ernesto, alımlı Norina'ya aşıktır ve zengin amcasının kendisi için 'daha uygun' gördüğü kadınla evlenmeyi kabul etmez. Bu sırada Don Pasquale, doktoru ve yakın dostu Malatesta'dan kendisine evlenebileceği bir kız bulmasını ister ve o da kendisine kız kardeşi, namuslu Sofronia'yı önerir.Aslında amacı yaşlı adamı kandırıp, Ernesto'nun Norina ile evlenmesini sağlamaktır. Yaşlı adam Sofronia ile evlenmeyi kabul eder. Malatesta Norina'yı, kız kardeşi Sofronia olarak tanıtır ve sahte bir noter önünde sahte bir nikah kıyarlar. Nikahtan sonra Norina birden bire değişir ve Pasquale'nin hayatını altüst eder. Yaşlı adamın hayatı o kadar kötü bir hale gelir ki, kandırıldığını ve aslında Norina ile resmen evlenmediğini öğrendiği vakit rahatlar.Evlenmekten boyunun ölçüsünü alan Don Pasquale, Ernesto'nun Norina ile evlenmesine izin verir.

Eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov yapıyor. Eserde; dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımı Metin Koçtürk, koreografi Nil Berkan'a ait. Eserin koro şefliğini Paolo Villa yapıyor.

Eserde Don Pasquale rolünü N. Işık Belen, Ali İhsan Onat ,; Ernesto rolünü Ahmet Baykara, Ufuk Toker ; Norina rolünü Özgecan Gençer, Hale Soner ; Dr. Malatestarolünü Hasan Çelik, Alper Göçeri; Noter rolünü M.Tükel Acar, Utku Bayburt dönüşümlü olarak oynuyorlar.

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Komik OperaraKomik OperaDon PasqualeOperaMichele Accursi
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