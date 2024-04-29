Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Konser | Aziza Mustafa Zadeh, sahneye oğlu Ramiz Han ile çıkacak

Dünya çapında tanınan caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh, ilk kez oğlu Ramız Han ile birlikte İzmir’de sahne alacak.

29 Nisan 2024 Pazartesi 10:48
Konser | Aziza Mustafa Zadeh, sahneye oğlu Ramiz Han ile çıkacak






Aziza Mustafa Zadeh, sahneye oğlu Ramiz Han ile çıkacak

Cazın büyülü prensesi olarak tanınan Aziza Mustafa Zadeh, ADS Global Production organizasyonuyla 10 Mayıs 2024'te saat 20.30'da İzmir Konak AKM Sahnesi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Müziği, cazın yanı sıra Uzakdoğu halk müziği ve klasik batı müziğinin etkileyici bir karışımını sunan Aziza Mustafa Zadeh, 10 Mayıs günü İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Zadeh, sadece piyano virtüözitesiyle değil, aynı zamanda güçlü sesiyle caz tarzında Azeri eserleri seslendirmesiyle dinleyicilerini büyüleyecek. 10 Mayıs İzmir AKM konserinde bir ilke daha imza atacak olan sanatçı, oğlu Ramiz Han ile sahneyi paylaşacak. Anne oğul dünyada ilk defa iki piyano ile aynı sahnede sanatseverleri adete büyüleyecek. 

ÖDÜLLÜ SANATÇI ZADEH KUSURSUZ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Kendi adını taşıyan ve ilk albümü olan 1991'de yayımlayan Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. Bir yıl sonra, Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazandı. Sanatçı, müzik eleştirmenleri tarafından kusursuz olarak nitelendirilirken uzun bir aradan sonra ADS Global Production organizasyonuyla İzmir'de hayranlarıyla buluşacak. Bu muhteşem konserin biletleri online resmi satış kanallarından temin edilebilir. 

Anahtar Kelimeler:
Aziza Mustafa ZadehRamiz HanKonser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler sanat yapıtlarını çözümlüyor
Gençler sanat yapıtlarını çözümlüyor
Sergi | Tabelanın tarihi Ankara’da canlanıyor
Sergi | Tabelanın tarihi Ankara’da canlanıyor
Verona Çıkmazı 26 Nisan’da Uniq sahnede
Verona Çıkmazı 26 Nisan’da Uniq sahnede
Söyleşi | Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı”
Söyleşi | Mehmet Berk Bostancı ile “Genç Salı”
Vezüv'ün külleri arasından çıktı | Pompei'den sanat fışkırdı
Vezüv'ün külleri arasından çıktı | Pompei'den sanat fışkırdı
İstanbul Modern’de Çocuk Şenliği | Müzede Oyun
İstanbul Modern’de Çocuk Şenliği | Müzede Oyun
Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı
Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı
Dünyaca Ünlü Antika Halı Koleksiyonerleri İstanbul’da Buluşacak
Dünyaca Ünlü Antika Halı Koleksiyonerleri İstanbul’da Buluşacak
Kitap | Zaman, para değil hayattır! Öyleyse Neden Çalışalım ki?
Kitap | Zaman, para değil hayattır! Öyleyse Neden Çalışalım ki?
Konser | Hayko Cepkin 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda
Konser | Hayko Cepkin 26 Mayıs’ta Beşiktaş Stadyumu’nda
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim